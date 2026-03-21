A Vila Real vive um momento histórico de transformação em Várzea Paulista. O bairro recebe um pacote importante de investimentos que inclui regularização fundiária, obras de infraestrutura e a construção de um novo conjunto habitacional, levando mais segurança, valorização e qualidade de vida para centenas de famílias.

Com planejamento e trabalho contínuo da Prefeitura, a região passa a contar com melhorias que fortalecem a urbanização do bairro e ampliam as oportunidades para os moradores. A entrega das escrituras definitivas, as obras de mobilidade e o avanço das novas moradias mostram que a Vila Real entra em uma nova fase de desenvolvimento.

O resultado já começa a aparecer no dia a dia da comunidade: mais segurança jurídica para os moradores, melhorias no acesso e na infraestrutura urbana e novos projetos habitacionais que garantem moradia digna para quem precisa.

Novo conjunto habitacional traz esperança