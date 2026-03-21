A Vila Real vive um momento histórico de transformação em Várzea Paulista. O bairro recebe um pacote importante de investimentos que inclui regularização fundiária, obras de infraestrutura e a construção de um novo conjunto habitacional, levando mais segurança, valorização e qualidade de vida para centenas de famílias.
Com planejamento e trabalho contínuo da Prefeitura, a região passa a contar com melhorias que fortalecem a urbanização do bairro e ampliam as oportunidades para os moradores. A entrega das escrituras definitivas, as obras de mobilidade e o avanço das novas moradias mostram que a Vila Real entra em uma nova fase de desenvolvimento.
O resultado já começa a aparecer no dia a dia da comunidade: mais segurança jurídica para os moradores, melhorias no acesso e na infraestrutura urbana e novos projetos habitacionais que garantem moradia digna para quem precisa.
Novo conjunto habitacional traz esperança
Ao mesmo tempo em que o bairro recebe melhorias urbanas, a Prefeitura também avança na construção de um novo conjunto habitacional destinado às famílias atingidas pelo deslizamento ocorrido em dezembro de 2024.
As obras seguem em ritmo acelerado. A base do primeiro pavimento já foi concluída e as equipes trabalham agora na concretagem do segundo pavimento das torres.
O empreendimento terá duas torres com 66 apartamentos, marcando um novo capítulo na política habitacional de Várzea Paulista.
O projeto é realizado em parceria com a CDHU e conta com acompanhamento técnico da Prefeitura e das empresas responsáveis pela obra.
Estrutura moderna e mais qualidade de vida
Cada apartamento terá 44 metros quadrados, com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, oferecendo conforto e dignidade para as famílias que irão morar no local.
O conjunto habitacional também contará com:
- área de lazer
- playground
- estacionamento para moradores e visitantes
- hall de convivência
- infraestrutura para elevador
- preparação para energia solar
Além disso, as medições de água, energia e gás serão individualizadas, garantindo mais controle e economia para os moradores.
Escritura na mão e segurança para as famílias
Um dos maiores avanços já conquistados no bairro é a regularização fundiária, que garante às famílias algo muito esperado há décadas: a escritura definitiva de suas casas.
Centenas de moradores já receberam o documento que comprova a posse do imóvel, garantindo segurança jurídica, valorização do patrimônio e acesso a financiamentos para melhorias nas residências.
Para muitas famílias da Vila Real, esse é um momento histórico. Depois de anos vivendo sem documentação oficial, agora é possível olhar para o futuro com mais tranquilidade.
Obras que mudam o dia a dia do bairro
As melhorias também chegam com força na infraestrutura. A pavimentação da Rua Ilha Bela e a implantação de redes de água e esgoto estão em andamento, levando mais mobilidade, saúde e qualidade de vida para a população.
Essas obras ajudam a resolver problemas antigos do bairro, principalmente em períodos de chuva, quando lama e dificuldades de acesso eram frequentes.
Outro avanço importante foi a ampliação do horário de atendimento da Unidade de Saúde da Família da Vila Real, que agora funciona até as 19h, facilitando o acesso da população a consultas e acompanhamento médico.