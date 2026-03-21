Várzea Paulista vive um momento importante de investimentos em infraestrutura que preparam a cidade para crescer com planejamento, qualidade de vida e segurança no abastecimento de água. No centro desse avanço está um dos projetos mais estratégicos para o futuro da região: a Nova Adutora Paiva Castro, que vai levar água da Represa Paiva Castro, em Mairiporã, até o sistema de tratamento que abastece Várzea Paulista e cidades vizinhas.

Com investimento de R$ 170 milhões, a obra prevê a construção de 25 quilômetros de adutora conectando a represa à Estação de Tratamento de Água de Campo Limpo Paulista. Quando estiver concluída, a estrutura vai beneficiar mais de 200 mil pessoas na região, garantindo abastecimento mais seguro para os próximos anos.

A Represa Paiva Castro, uma das principais reservas de água do estado, passa assim a ter um papel ainda mais importante para o futuro de Várzea Paulista. A nova adutora reforça a segurança hídrica da cidade, reduzindo riscos de falta d’água em períodos de estiagem e garantindo condições para o crescimento urbano e econômico.