Várzea Paulista vive um momento importante de investimentos em infraestrutura que preparam a cidade para crescer com planejamento, qualidade de vida e segurança no abastecimento de água. No centro desse avanço está um dos projetos mais estratégicos para o futuro da região: a Nova Adutora Paiva Castro, que vai levar água da Represa Paiva Castro, em Mairiporã, até o sistema de tratamento que abastece Várzea Paulista e cidades vizinhas.
Com investimento de R$ 170 milhões, a obra prevê a construção de 25 quilômetros de adutora conectando a represa à Estação de Tratamento de Água de Campo Limpo Paulista. Quando estiver concluída, a estrutura vai beneficiar mais de 200 mil pessoas na região, garantindo abastecimento mais seguro para os próximos anos.
A Represa Paiva Castro, uma das principais reservas de água do estado, passa assim a ter um papel ainda mais importante para o futuro de Várzea Paulista. A nova adutora reforça a segurança hídrica da cidade, reduzindo riscos de falta d’água em períodos de estiagem e garantindo condições para o crescimento urbano e econômico.
Além de garantir abastecimento para a população, o projeto também abre caminho para novos empreendimentos, bairros planejados e investimentos industriais, que dependem de oferta estável de água para se instalar e gerar empregos.
Obras que melhoram a mobilidade da cidade
Os investimentos em infraestrutura também chegam às ruas. Um exemplo é o bairro Gauchinha, que recebeu um pacote importante de obras de drenagem, pavimentação e recapeamento.
Entre 2022 e 2023, vias que aguardavam melhorias há décadas passaram por transformação completa, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores.
A primeira etapa das obras foi realizada por meio do Programa Nossa Rua, parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, que levou pavimentação e drenagem para ruas como Rua das Dálias, Rua Maracanã, Rua Atibaia e Rua das Paineiras, além de trechos da Rua Itatiba e da Avenida dos Ypês.
Na sequência, o programa municipal Novo Asfalto ampliou as melhorias para outras vias do bairro, incluindo Rua Antônio de Carvalho, Rua Hum, Rua Dois e trechos das ruas Santa Maria, Gramado e Itatiba.
O investimento total nas obras chegou a R$ 10,1 milhões, transformando o dia a dia da comunidade e valorizando os imóveis da região.
Mais parques e qualidade de vida
O planejamento urbano da cidade também aposta na ampliação de áreas verdes e espaços de convivência para a população.
Um dos exemplos é o Parque Bertioga, criado para ajudar no controle de enchentes e, ao mesmo tempo, oferecer um espaço de lazer e contato com a natureza para os moradores.
O parque conta com pista de caminhada, academia ao ar livre e ParCão, espaço destinado ao passeio seguro com animais de estimação.
Outro destaque é o Parque da Família, no Jardim América II, que já teve sua primeira fase entregue à população. O espaço ocupa uma área de 35 mil metros quadrados e traz novas opções de lazer para a comunidade.
Entre os equipamentos disponíveis estão playground, pista de caminhada, academia ao ar livre, pista de Pump Track e iluminação em LED, além de um espaço estruturado para a realização de feira livre. O projeto também foi pensado para ser inclusivo, com brinquedos adaptados para crianças com deficiência e infraestrutura que incentiva a prática de atividades físicas para todas as idades.
Uma cidade preparada para o futuro
Com investimentos em segurança hídrica, mobilidade urbana e novos espaços públicos, Várzea Paulista avança no planejamento de uma cidade mais organizada, moderna e preparada para crescer. A presença estratégica da Represa Paiva Castro no sistema de abastecimento da região reforça esse planejamento e garante tranquilidade para o futuro.
Ao investir em infraestrutura, a cidade mostra que está construindo hoje as bases para um desenvolvimento equilibrado, com mais qualidade de vida para a população e novas oportunidades para os próximos anos.