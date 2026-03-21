21 de março de 2026
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SEGURANÇA HÍDRICA

Represa Paiva Castro garante água e futuro para Várzea Paulista


| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
A represa deverá beneficiar mais de 200 mil pessoas na região
A represa deverá beneficiar mais de 200 mil pessoas na região

Várzea Paulista vive um momento importante de investimentos em infraestrutura que preparam a cidade para crescer com planejamento, qualidade de vida e segurança no abastecimento de água. No centro desse avanço está um dos projetos mais estratégicos para o futuro da região: a Nova Adutora Paiva Castro, que vai levar água da Represa Paiva Castro, em Mairiporã, até o sistema de tratamento que abastece Várzea Paulista e cidades vizinhas.

Com investimento de R$ 170 milhões, a obra prevê a construção de 25 quilômetros de adutora conectando a represa à Estação de Tratamento de Água de Campo Limpo Paulista. Quando estiver concluída, a estrutura vai beneficiar mais de 200 mil pessoas na região, garantindo abastecimento mais seguro para os próximos anos.

A Represa Paiva Castro, uma das principais reservas de água do estado, passa assim a ter um papel ainda mais importante para o futuro de Várzea Paulista. A nova adutora reforça a segurança hídrica da cidade, reduzindo riscos de falta d’água em períodos de estiagem e garantindo condições para o crescimento urbano e econômico.

Além de garantir abastecimento para a população, o projeto também abre caminho para novos empreendimentos, bairros planejados e investimentos industriais, que dependem de oferta estável de água para se instalar e gerar empregos.

Obras que melhoram a mobilidade da cidade

Os investimentos em infraestrutura também chegam às ruas. Um exemplo é o bairro Gauchinha, que recebeu um pacote importante de obras de drenagem, pavimentação e recapeamento.

Entre 2022 e 2023, vias que aguardavam melhorias há décadas passaram por transformação completa, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores.

A primeira etapa das obras foi realizada por meio do Programa Nossa Rua, parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, que levou pavimentação e drenagem para ruas como Rua das Dálias, Rua Maracanã, Rua Atibaia e Rua das Paineiras, além de trechos da Rua Itatiba e da Avenida dos Ypês.

Na sequência, o programa municipal Novo Asfalto ampliou as melhorias para outras vias do bairro, incluindo Rua Antônio de Carvalho, Rua Hum, Rua Dois e trechos das ruas Santa Maria, Gramado e Itatiba.

O investimento total nas obras chegou a R$ 10,1 milhões, transformando o dia a dia da comunidade e valorizando os imóveis da região.

Mais parques e qualidade de vida

O planejamento urbano da cidade também aposta na ampliação de áreas verdes e espaços de convivência para a população.

Um dos exemplos é o Parque Bertioga, criado para ajudar no controle de enchentes e, ao mesmo tempo, oferecer um espaço de lazer e contato com a natureza para os moradores.

O parque conta com pista de caminhada, academia ao ar livre e ParCão, espaço destinado ao passeio seguro com animais de estimação.

Outro destaque é o Parque da Família, no Jardim América II, que já teve sua primeira fase entregue à população. O espaço ocupa uma área de 35 mil metros quadrados e traz novas opções de lazer para a comunidade.

Entre os equipamentos disponíveis estão playground, pista de caminhada, academia ao ar livre, pista de Pump Track e iluminação em LED, além de um espaço estruturado para a realização de feira livre. O projeto também foi pensado para ser inclusivo, com brinquedos adaptados para crianças com deficiência e infraestrutura que incentiva a prática de atividades físicas para todas as idades.

Uma cidade preparada para o futuro

Com investimentos em segurança hídrica, mobilidade urbana e novos espaços públicos, Várzea Paulista avança no planejamento de uma cidade mais organizada, moderna e preparada para crescer. A presença estratégica da Represa Paiva Castro no sistema de abastecimento da região reforça esse planejamento e garante tranquilidade para o futuro.

Ao investir em infraestrutura, a cidade mostra que está construindo hoje as bases para um desenvolvimento equilibrado, com mais qualidade de vida para a população e novas oportunidades para os próximos anos.

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