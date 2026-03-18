18 de março de 2026
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EM JUNDIAÍ

Filho se dá mal ao sair da cadeia e tentar furtar a própria mãe

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os policiais atenderam ao pedido da mãe e prenderam o filho
Os policiais atenderam ao pedido da mãe e prenderam o filho

Um homem que havia acabado de deixar a prisão foi preso nesta terça-feira (17), em Vila Maringá, em Jundiaí, por descumprimento de medida protetiva concedida em favor da própria mãe.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou a equipe e relatou que possui uma medida judicial que impede o filho de se aproximar. Segundo ela, o homem havia sido libertado recentemente e, ao sair da cadeia, foi até a residência e invadiu o imóvel para furtar objetos, com a intenção de trocar por drogas.

Com autorização da moradora, os policiais entraram na casa e localizaram o suspeito, que foi abordado e não ofereceu resistência.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde acabou preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

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