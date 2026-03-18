Um homem que havia acabado de deixar a prisão foi preso nesta terça-feira (17), em Vila Maringá, em Jundiaí, por descumprimento de medida protetiva concedida em favor da própria mãe.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou a equipe e relatou que possui uma medida judicial que impede o filho de se aproximar. Segundo ela, o homem havia sido libertado recentemente e, ao sair da cadeia, foi até a residência e invadiu o imóvel para furtar objetos, com a intenção de trocar por drogas.

Com autorização da moradora, os policiais entraram na casa e localizaram o suspeito, que foi abordado e não ofereceu resistência.