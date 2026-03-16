O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, que serão disputados nos Estados Unidos. Os jogos fazem parte da preparação da equipe para a sequência do ciclo até a Copa do Mundo de 2026.

A convocação trouxe algumas novidades no grupo. Entre os nomes chamados pela primeira vez ou que retornam à seleção estão Endrick, Gabriel Sara, Bremer, Léo Pereira, Ibañez, Rayan e Igor Thiago. O treinador manteve também uma base com jogadores que atuam no futebol europeu.

A comissão técnica pretende utilizar os amistosos para observar o desempenho coletivo e avaliar opções em diferentes setores da equipe antes da definição do grupo que seguirá no processo de preparação para o Mundial.