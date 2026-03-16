17 de março de 2026
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CONVOCADOS

Sem Neymar, Ancelotti convoca Seleção para amistosos

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Chung Sung-Jun/Getty Images
A comissão técnica pretende utilizar os amistosos para observar o desempenho coletivo
A comissão técnica pretende utilizar os amistosos para observar o desempenho coletivo

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, que serão disputados nos Estados Unidos. Os jogos fazem parte da preparação da equipe para a sequência do ciclo até a Copa do Mundo de 2026.

A convocação trouxe algumas novidades no grupo. Entre os nomes chamados pela primeira vez ou que retornam à seleção estão Endrick, Gabriel Sara, Bremer, Léo Pereira, Ibañez, Rayan e Igor Thiago. O treinador manteve também uma base com jogadores que atuam no futebol europeu.

A comissão técnica pretende utilizar os amistosos para observar o desempenho coletivo e avaliar opções em diferentes setores da equipe antes da definição do grupo que seguirá no processo de preparação para o Mundial.

Entre os convocados estão nomes experientes e jovens em ascensão no futebol internacional, reforçando a ideia de renovação gradual do elenco.

Convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid) e João Pedro (Chelsea).

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