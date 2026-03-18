Nesta segunda-feira (16), o Campus de Tecnologia e Logística de Cajamar deu início às primeiras turmas de ensino superior gratuito do município. A abertura das aulas marca um momento histórico para a cidade, ampliando o acesso à educação e oferecendo novas oportunidades de qualificação profissional para a população.

Ao todo, 120 vagas foram disponibilizadas por meio do Polo EaD Unorte instalado no campus, contemplando três cursos de graduação tecnológica: Gestão da Produção Industrial, Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Processos Gerenciais. As formações são voltadas para áreas estratégicas do mercado de trabalho e possuem foco prático e profissionalizante.

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