A Prefeitura de Itatiba deu continuidade nesta segunda-feira aos trabalhos de limpeza e organização das áreas afetadas no município pelas recentes chuvas fortes. Desde a noite da última quinta (12) e principalmente a partir da madrugada da sexta (13), equipes da prefeitura trabalham ininterruptamente para reparar danos e restabelecer serviços municipais.

Mutirões de limpeza de espaços públicos foram prontamente organizados para que a rotina da cidade voltasse ao normal – eles aconteceram em especial na sexta e ao longo do sábado (14).

O prefeito Thomás Capeletto de Oliveira acompanhou a evolução dos trabalhos de perto e afirmou estar com todas as equipes trabalhando em campo para minimizar os efeitos que ainda existem. “Mesmo com a grande quantidade de água que a cidade recebeu, ela escoou rapidamente em virtude das obras de combate às enchentes que foram realizadas nos últimos anos na cidade”, declarou.