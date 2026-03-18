A Prefeitura de Itatiba deu continuidade nesta segunda-feira aos trabalhos de limpeza e organização das áreas afetadas no município pelas recentes chuvas fortes. Desde a noite da última quinta (12) e principalmente a partir da madrugada da sexta (13), equipes da prefeitura trabalham ininterruptamente para reparar danos e restabelecer serviços municipais.
Mutirões de limpeza de espaços públicos foram prontamente organizados para que a rotina da cidade voltasse ao normal – eles aconteceram em especial na sexta e ao longo do sábado (14).
O prefeito Thomás Capeletto de Oliveira acompanhou a evolução dos trabalhos de perto e afirmou estar com todas as equipes trabalhando em campo para minimizar os efeitos que ainda existem. “Mesmo com a grande quantidade de água que a cidade recebeu, ela escoou rapidamente em virtude das obras de combate às enchentes que foram realizadas nos últimos anos na cidade”, declarou.
Alguns serviços municipais foram remanejados temporariamente para outros endereços e outros já voltaram a funcionar normalmente. O Mercado Municipal Maria Elias de Godoy Camargo – Dona Lica, o Mercadão, voltou às atividades já no sábado (14). Nesta segunda-feira (16), a sede da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda reabriu com novidades: recebe em seu estacionamento uma unidade do Sebrae Móvel, que fica no local até sexta (20) orientando empreendedores.
Saúde – atendimentos
Atendimentos que estavam sendo feitos no prédio do SUS/Ambulatório Central de Especialidades (ACE-SUS) foram temporariamente realocados para outros prédios municipais para garantir a continuidade dos serviços à população. As consultas de oftalmo serão reagendadas.
A Farmácia/Nutrição (dieta/fórmula/insumos) de atendimento aos agendados e Farmácia de Alto Custo retornam a partir de hoje (18), atendendo na Sede da prefeitura - Centro Administrativo Prefeito Ettore Consoline (avenida Luciano Consoline, 600, Jardim De Lucca).
Já o setor de Transporte de pacientes/Entrega de guias (das 8h às 15h30) funciona na Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda (avenida Nair Soares de Macedo Fattori, 200, Vila Santa Clara).
As Ostomias terão atendimento às quartas-feiras, das 13h às 15h, na Unidade de Saúde Avançada - UAS) Nações (avenida Vicente Catalani, 2025, Jardim das Nações) e o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) está atendendo no Departamento de Vigilâncias em Saúde (avenida da Saudade, 252, Jardim Tereza, próximo ao velório).
Parque e entorno
As vias começaram a ser lavadas ainda na sexta-feira, assim que a água do Ribeirão Jacaré escoou. A rua José Monteiro Nunes, no Jardim Arizona, onde parte do asfalto cedeu na última sexta, foi reaberta ao trânsito na tarde de segunda-feira, após a prefeitura realizar obra emergencial para garantir acesso e fluidez de movimento. Já o Parque Luís Latorre permanece fechado para limpeza.
Apoio às famílias
15 famílias da área central (Vila Santa Clara, avenida 29 de abril e rua Jundiaí) sofreram com danos causados pelo alagamento e começaram a receber suporte municipal já na sexta-feira, garantindo resposta rápida à situação emergencial ao longo do sábado. Na região do Bairro da Ponte, cerca de 30 famílias foram impactadas de alguma forma pela cheia do Rio Atibaia, que extravasou em alguns trechos.
O Governo do Estado também enviou apoio. Ainda na manhã do sábado, a Defesa Civil do Estado encaminhou 36 kits de limpeza, 36 kits de limpeza avulsos, 113 kits dormitório e dois paletes com garrafas de água mineral para Itatiba. Já o Fundo Social de São Paulo enviou 36 cestas básicas, 36 kits de higiene, duas caixas com itens de cama, mesa e banho, além de caixas com roupas masculinas, femininas e infantis, uma caixa com calçados diversos e 25 quilos de ração para cães e gatos, garantindo assistência também aos animais de estimação. Boa parte foi entregue no mesmo dia pelas equipes municipais às famílias afetadas.
A iniciativa integra as ações do Governo do Estado de apoio aos municípios atingidos por eventos climáticos adversos, às ocorrências e assistência emergencial às famílias impactadas. “Estamos apoiando as famílias que tiveram prejuízos em suas casas. Mas, o mais importante é que nenhuma vida foi perdida e não houve registro de ninguém ferido. Isso, com certeza, é o mais importante. No restante, estamos nos empenhando para que rapidamente tudo vá voltando à normalidade", enfatizou o prefeito Thomás.