Em noite de discussões acaloradas, polêmicas e longos debates na Câmara Municipal, que estendeu a sessão ordinária desta terça- -feira (17) até 22h, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 15.162/2026, de autoria do Executivo, que altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A principal mudança prevê a ampliação da participação da sociedade civil, incluindo representantes independentes dentro dos integrantes da sociedade civil, com o objetivo de tornar o órgão mais plural e representativo.

Pela nova regra, o Conselho continua a ter 24 integrantes, sendo 12 representantes do poder público e 12 da sociedade civil. Desses, oito continuam sendo indicados por entidades formalmente constituídas, enquanto quatro vagas passam a ser destinadas a mulheres que atuam de forma independente, desde que comprovem experiência em políticas voltadas ao público feminino ou participação em movimentos sociais.

Segundo a justificativa do projeto, a medida busca democratizar o acesso ao colegiado e reconhecer a atuação de mulheres que, mesmo fora de organizações formais, exercem papel relevante em comunidades, espaços culturais, religiosos e familiares.