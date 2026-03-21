Várzea Paulista celebra 61 anos de emancipação político-administrativa, consolidando-se como uma cidade em constante desenvolvimento econômico e industrial na Região Metropolitana de Jundiaí. A data também reforça a atuação do CIESP Jundiaí no município, por meio da representatividade local exercida por Rodrigo Lima, da empresa Construfer Construções Metálicas, sediada na cidade há 16 anos.

Várzea Paulista integra a regional do CIESP Jundiaí, composta por 11 municípios: Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Cajamar, Louveira, Morungaba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Vinhedo e Várzea Paulista. Em cada cidade, um empresário atua como representante local, fazendo a ponte entre o setor produtivo e a estrutura da entidade.

Segundo Rodrigo Lima, essa representatividade fortalece o relacionamento entre as empresas e amplia o acesso aos serviços oferecidos pelo CIESP. “Estar à frente dessa representatividade em Várzea Paulista é uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da indústria local. O CIESP aproxima empresários, promove conexões e oferece suporte estratégico que fortalece o ambiente de negócios”, destaca.