Várzea Paulista celebra 61 anos de emancipação político-administrativa, consolidando-se como uma cidade em constante desenvolvimento econômico e industrial na Região Metropolitana de Jundiaí. A data também reforça a atuação do CIESP Jundiaí no município, por meio da representatividade local exercida por Rodrigo Lima, da empresa Construfer Construções Metálicas, sediada na cidade há 16 anos.
Várzea Paulista integra a regional do CIESP Jundiaí, composta por 11 municípios: Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Cajamar, Louveira, Morungaba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Vinhedo e Várzea Paulista. Em cada cidade, um empresário atua como representante local, fazendo a ponte entre o setor produtivo e a estrutura da entidade.
Segundo Rodrigo Lima, essa representatividade fortalece o relacionamento entre as empresas e amplia o acesso aos serviços oferecidos pelo CIESP. “Estar à frente dessa representatividade em Várzea Paulista é uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da indústria local. O CIESP aproxima empresários, promove conexões e oferece suporte estratégico que fortalece o ambiente de negócios”, destaca.
Estrutura sólida e atuação regional
A regional de Jundiaí atua há 75 anos apoiando empresas da região com serviços e iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo. Entre os principais pilares de atuação estão assessoria e orientações técnicas por meio de departamentos especializados em áreas como Jurídico, Saúde e Segurança do Trabalho, Comércio Exterior, Recursos Humanos, Meio Ambiente e Responsabilidade Social. A entidade também promove cursos, palestras, encontros de negócios e rodadas empresariais, além de oferecer parcerias estratégicas e benefícios exclusivos aos associados.
Para o diretor titular do CIESP Jundiaí, Alexandro Zavarizi, a presença da entidade nos municípios é fundamental para fortalecer o diálogo com o setor produtivo. “O CIESP tem uma trajetória de quase 100 anos defendendo e fortalecendo a indústria paulista. Nossa estrutura regional permite uma atuação próxima das empresas, entendendo as particularidades de cada município e atendendo as demandas dos empresários. A representatividade local é essencial para mantermos esse diálogo e oferecer soluções que contribuam para o crescimento sustentável das indústrias”, afirma.
Uma cidade em transformação
Elevada à categoria de município em 21 de março de 1965, Várzea Paulista iniciou sua trajetória de autonomia administrativa e crescimento econômico a partir da sua localização estratégica e da presença de atividades industriais na região.
Nas últimas décadas, o município passou por um processo acelerado de desenvolvimento, deixando de ser conhecido apenas como uma cidade-dormitório para se consolidar como um polo com maior autossuficiência econômica e qualidade de vida.
Dados do CAGED de janeiro de 2026 apontam que a cidade possui 9.115 empregos formais na indústria, evidenciando a relevância do setor para a economia local. O crescimento também se reflete na atração de novos investimentos e na instalação de grandes empresas. Entre os destaques está de uma multinacional do setor automotivo, além de projetos que impulsionam o comércio e os serviços, como a ampliação do shopping, que recebeu investimentos de R$ 6,6 milhões e projeta a geração de mais de 500 empregos.
Além do desenvolvimento industrial, a cidade também mantém sua vocação agrícola, sendo reconhecida como uma das maiores produtoras de orquídeas do Brasil e abrigando o maior orquidário da América Latina.
Segundo Rodrigo Lima, o ambiente empresarial da cidade contribui diretamente para o crescimento da empresa. “Várzea Paulista oferece mão de obra qualificada, boa infraestrutura e um relacionamento próximo com o poder público, o que cria um ambiente favorável para o desenvolvimento das empresas. Além da unidade industrial, mantemos um escritório de engenharia no centro da cidade e estamos investindo na abertura de uma nova empresa para ampliar nossa cadeia produtiva”, explica.
Ao completar 61 anos, Várzea Paulista reafirma sua trajetória de crescimento, impulsionada pela força da indústria, pelo empreendedorismo local e pela atuação de entidades como o CIESP, que seguem contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região.