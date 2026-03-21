Ao lado do prefeito Rodolfo Braga, o vice-prefeito João Paulo tem atuado na articulação política que sustenta algumas das principais iniciativas da gestão, como a construção do novo hospital municipal, os avanços na área de habitação e os investimentos em infraestrutura urbana. Sua atuação também envolve a aproximação com o Governo do Estado, a construção de consensos na Câmara Municipal e a participação nos debates regionais da Região Metropolitana de Jundiaí.
Nesta entrevista ao Jornal de Jundiaí, João Paulo fala sobre o papel político do vice-prefeito, os bastidores das negociações que viabilizaram investimentos para a cidade, os desafios enfrentados ao longo do mandato e a importância da articulação institucional para que Várzea Paulista avance em áreas estratégicas como saúde, mobilidade e habitação.
JJ - Como o senhor define o papel político do vice-prefeito dentro da atual gestão municipal?
Eu sempre encarei o papel do vice-prefeito como alguém que ajuda a construir pontes e a fazer a gestão funcionar no dia a dia. Aqui em Várzea Paulista nós optamos por um modelo de gestão muito integrado. O prefeito Rodolfo conduz as diretrizes políticas e administrativas da cidade e eu procuro contribuir principalmente na articulação com as secretarias, com o Legislativo e também com os governos estadual e federal.
O vice-prefeito não pode ser uma figura decorativa. Ele precisa ajudar a destravar projetos, dialogar, construir consenso e garantir que as grandes obras e programas da cidade avancem.
JJ - Quais foram as principais articulações políticas realizadas para garantir investimentos para Várzea Paulista?
Várzea Paulista ficou muitos anos com dificuldade de atrair grandes investimentos públicos, e uma das prioridades da nossa gestão foi mudar essa realidade.
Nós fizemos um trabalho muito forte de aproximação institucional com o Governo do Estado. Isso permitiu viabilizar recursos importantes em áreas como saúde, habitação e infraestrutura.
Hoje a cidade tem projetos estruturantes acontecendo ao mesmo tempo, como o novo hospital, os conjuntos habitacionais e outras melhorias urbanas. Nada disso acontece por acaso. Existe muito trabalho técnico, mas também muita articulação política para que os recursos cheguem até o município.
JJ - A construção do novo hospital é considerada uma das maiores entregas da história recente da cidade. Qual foi sua atuação nas negociações com o Governo do Estado?
O hospital é um sonho antigo da cidade e eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto muito de perto desde o início.
A obra foi feita com recursos próprios do município, por decisão do prefeito Rodolfo, o que já demonstra o compromisso da gestão com essa pauta. Paralelamente a isso, nós viabilizamos com o Governo do Estado a parte de equipamentos e custeio da unidade.
JJ - Como o senhor avalia a relação institucional da Prefeitura com o Legislativo municipal? Há convergência em torno dos projetos estruturantes?
A relação com a Câmara Municipal tem sido uma relação de diálogo, parceria e muito respeito.
Quando se trata de projetos importantes para a cidade, nós sempre buscamos construir convergência.
Grandes iniciativas da gestão, como obras estruturantes, programas sociais e investimentos em saúde e educação, têm contado com o apoio dos vereadores. Isso mostra que existe um entendimento comum de que algumas pautas precisam estar acima das disputas políticas.
JJ - Várzea Paulista enfrenta desafios históricos nas áreas de habitação e mobilidade. Quais decisões políticas foram determinantes para avançar nessas pautas?
Várzea Paulista tem características urbanas muito complexas, principalmente por conta do seu crescimento desordenado ao longo de sua história.
Na habitação, uma decisão política importante foi retomar a reurbanização de bairros, centenas de matrículas entregues. Hoje temos novos conjuntos habitacionais sendo construídos para atender famílias que vivem em áreas de risco, o que representa um avanço importante.
Na mobilidade, o trabalho tem sido melhorar a estrutura viária, reorganizar fluxos e investir em infraestrutura urbana. São desafios históricos que não se resolvem de uma hora para outra, precisamos do apoio das esferas estadual e federal.
JJ - De que maneira a gestão tem trabalhado para fortalecer a imagem política da cidade na Região Metropolitana de Jundiaí?
Nós sempre defendemos que Várzea Paulista precisa ocupar um papel mais ativo dentro da Região Metropolitana de Jundiaí.
Isso passa por participar dos debates regionais, construir parcerias com outras cidades e mostrar que Várzea tem projetos importantes em andamento.
Hoje a cidade é vista como uma das que mais se desenvolveu nos últimos anos na região, porque existe planejamento, existe gestão e existem obras estruturantes acontecendo. Isso naturalmente fortalece a nossa posição política dentro da região.
JJ - Em sua visão, quais foram os principais embates políticos enfrentados ao longo do mandato e como foram superados?
Todo processo de transformação gera debate e, muitas vezes, resistência.
O caminho que sempre escolhemos foi o diálogo, a transparência e a apresentação de resultados. Quando a população começa a perceber que as coisas estão avançando, os embates políticos acabam sendo superados pelo próprio resultado da gestão.
JJ - Como o senhor enxerga o cenário eleitoral futuro e o seu papel nesse contexto?
A política é um processo coletivo e permanente. O mais importante neste momento é continuar trabalhando para que Várzea Paulista avance. Quando a gestão entrega resultados, naturalmente surgem novos desafios e novas responsabilidades. Tenho muito orgulho da trajetória que construí dentro da Prefeitura, sempre com muito trabalho e compromisso com a cidade. O futuro político é uma consequência desse caminho, mas o foco principal continua sendo ajudar Várzea Paulista a se desenvolver cada vez mais.