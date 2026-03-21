Nesta entrevista ao Jornal de Jundiaí, João Paulo fala sobre o papel político do vice-prefeito, os bastidores das negociações que viabilizaram investimentos para a cidade, os desafios enfrentados ao longo do mandato e a importância da articulação institucional para que Várzea Paulista avance em áreas estratégicas como saúde, mobilidade e habitação.

Ao lado do prefeito Rodolfo Braga, o vice-prefeito João Paulo tem atuado na articulação política que sustenta algumas das principais iniciativas da gestão, como a construção do novo hospital municipal, os avanços na área de habitação e os investimentos em infraestrutura urbana. Sua atuação também envolve a aproximação com o Governo do Estado, a construção de consensos na Câmara Municipal e a participação nos debates regionais da Região Metropolitana de Jundiaí.

JJ - Como o senhor define o papel político do vice-prefeito dentro da atual gestão municipal?

Eu sempre encarei o papel do vice-prefeito como alguém que ajuda a construir pontes e a fazer a gestão funcionar no dia a dia. Aqui em Várzea Paulista nós optamos por um modelo de gestão muito integrado. O prefeito Rodolfo conduz as diretrizes políticas e administrativas da cidade e eu procuro contribuir principalmente na articulação com as secretarias, com o Legislativo e também com os governos estadual e federal.

O vice-prefeito não pode ser uma figura decorativa. Ele precisa ajudar a destravar projetos, dialogar, construir consenso e garantir que as grandes obras e programas da cidade avancem.

JJ - Quais foram as principais articulações políticas realizadas para garantir investimentos para Várzea Paulista?

Várzea Paulista ficou muitos anos com dificuldade de atrair grandes investimentos públicos, e uma das prioridades da nossa gestão foi mudar essa realidade.

Nós fizemos um trabalho muito forte de aproximação institucional com o Governo do Estado. Isso permitiu viabilizar recursos importantes em áreas como saúde, habitação e infraestrutura.

Hoje a cidade tem projetos estruturantes acontecendo ao mesmo tempo, como o novo hospital, os conjuntos habitacionais e outras melhorias urbanas. Nada disso acontece por acaso. Existe muito trabalho técnico, mas também muita articulação política para que os recursos cheguem até o município.

JJ - A construção do novo hospital é considerada uma das maiores entregas da história recente da cidade. Qual foi sua atuação nas negociações com o Governo do Estado?

O hospital é um sonho antigo da cidade e eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto muito de perto desde o início.

A obra foi feita com recursos próprios do município, por decisão do prefeito Rodolfo, o que já demonstra o compromisso da gestão com essa pauta. Paralelamente a isso, nós viabilizamos com o Governo do Estado a parte de equipamentos e custeio da unidade.