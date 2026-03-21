Várzea Paulista vive um momento de transformação em áreas essenciais para a qualidade de vida da população. Saúde, educação e moradia passaram a ocupar o centro das políticas públicas, com investimentos que buscam ampliar acesso, dignidade e oportunidades. Nesta entrevista exclusiva, o prefeito Rodolfo Braga fala sobre a inauguração do novo hospital, os avanços na educação com a Escola do Futuro e as ações de habitação e regularização fundiária. Mais do que obras, segundo ele, trata-se de um projeto de cidade voltado às pessoas. A conversa revela os desafios, as prioridades e a visão de futuro para o município.
JJ - Prefeito Rodolfo Braga, a inauguração deste novo hospital é considerada um marco para Várzea Paulista. O que ele representa, na prática, para a saúde da população?
Na prática, significa cuidado, agilidade e dignidade no atendimento à nossa população. Estamos falando de um equipamento público que aproxima a saúde das pessoas, fortalece a rede municipal e garante que o cidadão seja atendido com mais rapidez, estrutura e humanização, sem precisar sair da cidade para buscar serviços essenciais.
JJ - Quais serviços e especialidades esse hospital vai oferecer e como ele muda o acesso da população ao atendimento médico?
O hospital foi planejado para atender às principais demandas da população, com serviços que vão desde atendimentos de urgência e emergência até especialidades médicas estratégicas, exames e suporte diagnóstico. Isso muda completamente o acesso, porque reduz a dependência de outros municípios, encurta o tempo de espera e amplia a resolutividade do atendimento dentro da própria cidade.
JJ - De que forma o hospital ajuda a reduzir filas, deslocamentos e a sobrecarga do cidadão?
Ao oferecer mais serviços localmente, o hospital diminui filas em outros pontos da rede, evita deslocamentos longos e cansativos e reduz custos para as famílias. Além disso, desafoga hospitais regionais e organiza melhor o fluxo de atendimento, garantindo que cada cidadão seja acolhido no momento certo e no lugar certo.
JJ - A Escola do Futuro nasce com um conceito inovador. O que a diferencia das escolas tradicionais?
A Escola do Futuro é pensada para o presente e para os desafios do amanhã. Ela vai além do modelo tradicional, trazendo ambientes modernos, metodologias ativas e uma proposta pedagógica que coloca o aluno como protagonista do aprendizado, conectando conhecimento, prática e realidade social.
JJ - Como tecnologia, inovação e inclusão entram no projeto pedagógico?
A tecnologia é uma ferramenta central, não como fim, mas como meio para ampliar oportunidades. A inovação está na forma de ensinar, aprender e incluir. O projeto garante acessibilidade, recursos digitais, formação continuada para professores e um olhar atento às diferenças, para que nenhum aluno fique para trás.
JJ - Que tipo de aluno Várzea Paulista quer formar para os próximos anos com esse investimento? Como o senhor se sente, professor de formação, ao oferecer dignidade e oportunidades tanto para professores como estudantes?
Queremos formar cidadãos críticos, preparados para o mundo do trabalho, conscientes do seu papel social e orgulhosos da própria cidade. Como professor de formação, isso me toca profundamente. Oferecer dignidade, estrutura e oportunidades tanto para quem ensina quanto para quem aprende é uma das maiores realizações da minha vida pública. Educação transforma histórias, famílias e gerações inteiras.
JJ - Quantas famílias estão sendo impactadas pela construção da casa própria e pela regularização fundiária em Várzea Paulista?
São centenas de famílias impactadas diretamente, muitas delas esperando há décadas pelo direito à escritura, à segurança jurídica e ao sonho da casa própria. Cada regularização entregue representa tranquilidade, pertencimento e futuro.
JJ - Essas entregas mostram uma gestão focada em estrutura e pessoas. Qual é a visão de cidade que o senhor está construindo?
Estamos construindo uma Várzea Paulista mais justa, organizada e humana. Uma cidade que cresce com planejamento, que cuida das pessoas e que entende que infraestrutura só faz sentido quando melhora a vida de quem mora aqui.
JJ - O que muda quando um município passa a investir simultaneamente em saúde, educação e moradia?
Muda tudo. Esses três pilares sustentam a dignidade humana. Quando a cidade investe neles ao mesmo tempo, ela rompe ciclos de desigualdade, gera desenvolvimento social e cria oportunidades reais. É assim que se constrói uma cidade mais forte, com qualidade de vida e esperança no futuro.