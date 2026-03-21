Várzea Paulista vive um momento de transformação em áreas essenciais para a qualidade de vida da população. Saúde, educação e moradia passaram a ocupar o centro das políticas públicas, com investimentos que buscam ampliar acesso, dignidade e oportunidades. Nesta entrevista exclusiva, o prefeito Rodolfo Braga fala sobre a inauguração do novo hospital, os avanços na educação com a Escola do Futuro e as ações de habitação e regularização fundiária. Mais do que obras, segundo ele, trata-se de um projeto de cidade voltado às pessoas. A conversa revela os desafios, as prioridades e a visão de futuro para o município.

JJ - Prefeito Rodolfo Braga, a inauguração deste novo hospital é considerada um marco para Várzea Paulista. O que ele representa, na prática, para a saúde da população?

Na prática, significa cuidado, agilidade e dignidade no atendimento à nossa população. Estamos falando de um equipamento público que aproxima a saúde das pessoas, fortalece a rede municipal e garante que o cidadão seja atendido com mais rapidez, estrutura e humanização, sem precisar sair da cidade para buscar serviços essenciais.

JJ - Quais serviços e especialidades esse hospital vai oferecer e como ele muda o acesso da população ao atendimento médico?

O hospital foi planejado para atender às principais demandas da população, com serviços que vão desde atendimentos de urgência e emergência até especialidades médicas estratégicas, exames e suporte diagnóstico. Isso muda completamente o acesso, porque reduz a dependência de outros municípios, encurta o tempo de espera e amplia a resolutividade do atendimento dentro da própria cidade.