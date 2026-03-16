A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informa que os casos de doença falciforme agora terão notificação compulsória nos serviços de saúde. A medida determina que todos os casos suspeitos e confirmados sejam registrados no sistema de vigilância epidemiológica em até sete dias após a identificação.
A doença falciforme é uma condição genética hereditária e crônica, considerada uma das enfermidades genéticas mais prevalentes no Brasil e no mundo, com maior impacto na população negra. Estimativas apontam que entre 60 mil e 100 mil pessoas vivem com a doença no país.
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De acordo com a SES-SP, a notificação obrigatória contribui para qualificar o monitoramento da doença e ampliar a disponibilidade de dados epidemiológicos, fundamentais para o planejamento e o aprimoramento das políticas públicas de saúde.
“A notificação compulsória é uma ferramenta importante para qualificar os dados sobre a doença e apoiar a organização da rede de cuidado. Com essas informações, é possível planejar ações mais efetivas de diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes “, destaca a coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), da SES-SP, Regiane de Paula.
A notificação deve ser feita por unidades públicas e privadas de saúde no sistema e-SUS Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), utilizando a ficha de notificação e conclusão do agravo, conforme publicado em Nota Técnica nº 2/2025 pelo órgão estadual.
Com a padronização da notificação, será possível acompanhar melhor a ocorrência da doença, identificar desigualdades e fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação no Sistema Único de Saúde (SUS).