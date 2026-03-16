A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informa que os casos de doença falciforme agora terão notificação compulsória nos serviços de saúde. A medida determina que todos os casos suspeitos e confirmados sejam registrados no sistema de vigilância epidemiológica em até sete dias após a identificação.

A doença falciforme é uma condição genética hereditária e crônica, considerada uma das enfermidades genéticas mais prevalentes no Brasil e no mundo, com maior impacto na população negra. Estimativas apontam que entre 60 mil e 100 mil pessoas vivem com a doença no país.

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