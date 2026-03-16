Aos 37 anos, Maria Eugênia Mostério começou a perceber mudanças no corpo: fluxo menstrual irregular e falhas de memória. Só mais tarde veio o nome que ajudou a explicar os sintomas: a perimenopausa. “Nem todo mundo sabe o que é isso. Tenho pesquisado muito para atravessar essa fase com mais qualidade de vida”, conta ela, hoje com 47 anos.
Mariza Avila Nonato Amaral, de 60 anos, também passou por um período desafiador. O início do climatério coincidiu com o diagnóstico de câncer de endométrio. Curada, ela agora enfrenta o desafio de deixar o sedentarismo para trás. “Fazer exercícios e buscar informação ajuda muito”, afirma.
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As duas têm um compromisso em comum todas as terças-feiras à tarde: o grupo de saúde da mulher da Clínica da Família Ponte São João. Em encontros conduzidos por uma equipe multidisciplinar, as participantes trocam experiências e recebem orientações sobre diferentes temas relacionados à saúde feminina, entre eles, o climatério e seus desafios.
A menopausa marca a última menstruação da mulher e encerra o climatério – fase que pode começar ainda por volta dos 35 anos e é caracterizada pela redução progressiva de hormônios, como estrogênio e progesterona. Essa mudança pode provocar efeitos como alterações de humor e sono, cansaço, dores articulares, ganho de peso, diminuição da libido, dificuldades de memória e os conhecidos fogachos, as ondas repentinas de calor.
Segundo a ginecologista e obstetra Erika Pimenta Pádua, apoiadora técnica da saúde da mulher em Jundiaí, os sintomas nem sempre aparecem em exames de rotina e o cuidado vai além da reposição hormonal. “A avaliação precisa considerar a mulher como um todo, identificando outros fatores que podem influenciar nesses desconfortos e buscando estratégias para melhorar a qualidade de vida”, explica.
Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde oferece acompanhamento para mulheres em climatério e menopausa na rede municipal. O atendimento pode começar na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência e, quando necessário, ser encaminhado ao Ambulatório de Saúde da Mulher.
Quando indicada, a terapia de reposição hormonal é realizada de forma individualizada e integrada a um cuidado mais amplo. As pacientes também podem contar com acompanhamento multiprofissional, com apoio psicológico, orientação nutricional, práticas integrativas e incentivo à atividade física.