Mariza Avila Nonato Amaral, de 60 anos, também passou por um período desafiador. O início do climatério coincidiu com o diagnóstico de câncer de endométrio. Curada, ela agora enfrenta o desafio de deixar o sedentarismo para trás. “Fazer exercícios e buscar informação ajuda muito”, afirma.

Aos 37 anos, Maria Eugênia Mostério começou a perceber mudanças no corpo: fluxo menstrual irregular e falhas de memória. Só mais tarde veio o nome que ajudou a explicar os sintomas: a perimenopausa. “Nem todo mundo sabe o que é isso. Tenho pesquisado muito para atravessar essa fase com mais qualidade de vida”, conta ela, hoje com 47 anos.

As duas têm um compromisso em comum todas as terças-feiras à tarde: o grupo de saúde da mulher da Clínica da Família Ponte São João. Em encontros conduzidos por uma equipe multidisciplinar, as participantes trocam experiências e recebem orientações sobre diferentes temas relacionados à saúde feminina, entre eles, o climatério e seus desafios.

A menopausa marca a última menstruação da mulher e encerra o climatério – fase que pode começar ainda por volta dos 35 anos e é caracterizada pela redução progressiva de hormônios, como estrogênio e progesterona. Essa mudança pode provocar efeitos como alterações de humor e sono, cansaço, dores articulares, ganho de peso, diminuição da libido, dificuldades de memória e os conhecidos fogachos, as ondas repentinas de calor.

Segundo a ginecologista e obstetra Erika Pimenta Pádua, apoiadora técnica da saúde da mulher em Jundiaí, os sintomas nem sempre aparecem em exames de rotina e o cuidado vai além da reposição hormonal. “A avaliação precisa considerar a mulher como um todo, identificando outros fatores que podem influenciar nesses desconfortos e buscando estratégias para melhorar a qualidade de vida”, explica.