Foram 817 óbitos, contra 912 em 2025. Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução de 5,6% nos sinistros com vítimas não fatais, na mesma comparação - 14.532 registros, contra 15.390 em 2025. A maior redução de óbitos aconteceu entre os ciclistas: 32 óbitos contra 60 em 2025, uma redução de 46,7%.

O Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga), plataforma de estatísticas gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), registrou queda de 10,4% no número de mortes no trânsito do Estado de São Paulo no primeiro bimestre deste ano.

Entre os ocupantes de automóveis, houve redução de 10,6% nas mortes: 160, contra 179 no mesmo período de 2025. As mortes de pedestres também recuaram no último bimestre, quando foram registradas 206 ocorrências, contra 213 no mesmo período do ano passado (queda de 3,3%).

Até mesmo em relação aos motociclistas, houve queda no acumulado dos óbitos: foram 364 no primeiro bimestre, contra 384 no mesmo período do ano anterior (menos 5,2%).

Ações Educativas e Programa Respeito à Vida (PRaVida)

O Detran-SP realizou quase 500 ações educativas no primeiro bimestre de 2026, contra 197 no mesmo período de 2025, ou seja, um crescimento de mais de 150%. As mensagens são de conscientização ao compartilhamento democrático do ambiente ‘trânsito’, com foco prioritário nos públicos mais vulneráveis, como motociclistas, ciclistas e pedestres.

O Governo de São Paulo potencializa as ações de gestão de velocidade, fiscalização e promoção de vias mais seguras por meio do Programa Respeito à Vida (PRaVida), que passa a operar com base em evidências, critérios técnicos, capacitação permanente e foco em resultados. Com investimentos e apoio técnico, o programa atua em parceria com os municípios para qualificar ações e tornar o trânsito mais seguro.