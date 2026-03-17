A Câmara Municipal de Jundiaí deve discutir, na sessão desta terça-feira (17), o Projeto de Resolução nº 899/2026, que propõe alterações na estrutura administrativa da Casa. A proposta modifica a Resolução nº 627/2025, responsável por regulamentar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Legislativo municipal. O projeto prevê a criação e extinção de cargos, além da mudança no quantitativo de funções existentes.

Segundo o documento, as alterações têm como objetivo adequar a estrutura administrativa da Câmara às necessidades atuais do órgão e atender recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Entre os pontos destacados está a criação de uma equipe específica voltada à avaliação e fiscalização de políticas públicas, além de medidas para evitar falhas no funcionamento da Câmara diante da aposentadoria prevista de servidores nos próximos anos.

“A presente Proposta de Resolução visa promover uma reestruturação vital e estratégica no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí. Trata-se de uma iniciativa imperativa, concebida para reforçar a capacidade operacional, garantir a continuidade dos serviços essenciais e elevar o patamar de eficiência e transparência desta Casa Legislativa, atendendo às demandas contemporâneas da Administração Pública e da sociedade jundiaiense”, diz o documento.