O idoso de 77 anos suspeito de tentar matar a própria filha, de 54 anos - que sofre de deficiência severa -, com uma facada, no último dia 6, em Jundiaí, foi solto pela Justiça, durante audiência de custódia, após receber alta do Hospital São Vicente. Em sua decisão, a juíza ponderou o que classificou como quadro de 'tragédia familiar' para contextualizar a concessão de liberdade provisória. Na decisão, a juíza destacou que, apesar da extrema gravidade dos fatos - que envolvem tentativa de homicídio e a morte do cachorro da família a facadas -, o suspeito é réu primário, não possui antecedentes criminais e enfrenta um quadro de sofrimento psicológico.

Segundo sua decisão "o caso concreto, embora envolva fatos de extrema gravidade, apresenta peculiaridades que exigem análise sensível. O autuado é um homem de 77 anos, primário e sem antecedentes criminais. Os relatos de sua esposa e neta pintam o retrato de uma tragédia familiar impulsionada pelo desespero e esgotamento mental. O autuado era o cuidador quase exclusivo de sua filha, de 54 anos, com deficiência severa, enquanto sua esposa, também idosa de 79 anos, não tinha condições de ajudar. Os autos demonstram que o autuado suplicou por ajuda de outros seis filhos, sem obter resposta, o que o levou a um quadro de sofrimento psicológico acentuado, depressão e ansiedade, com acompanhamento médico recente.

A carta deixada pelo investigado (conteúdo) reforça a tese de que os atos foram praticados em surto psicótico. A própria vítima, segundo consta, ainda consciente disse que entendia e perdoava o ato do pai, o que não excluir e ilicitude, mas lança luz sobre a dinâmica familiar.