Meninas de 12 a 17 anos que desejam jogar futebol terão uma nova oportunidade em Jundiaí. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) realiza no dia 21 de março, às 9h, uma seletiva para formação do Time Jundiaí feminino.

A avaliação será realizada no campo do CECE José Pedro Raymundo, na Vila Rio Branco, e é destinada a atletas nascidas entre 2009 e 2014. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma on-line até o dia 18 de março. As vagas são limitadas.

No dia da seletiva, as candidatas devem comparecer ao local com pelo menos 15 minutos de antecedência, utilizando roupas adequadas para a prática esportiva e apresentando um documento oficial com foto, como RG ou passaporte.