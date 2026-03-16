Ana Goulart, artista jundiaiense que se destaca internacionalmente, será homenageada no evento do Grupo “Mulheres 100”, um encontro especial que acontecerá no próximo dia 18 de março, a partir das 16h, no Espaço Magnólia, que fica na cidade de Canela (RS), na Serra Gaúcha. A iniciativa, idealizada pela artista plástica, curadora e escritora Angela de Oliveira, reunirá mulheres artistas, empreendedoras e lideranças inspiradoras em uma tarde e noite dedicadas à arte, ao diálogo e à celebração da força criativa feminina.
Ana, que foi homenageada com prêmio nos Estados Unidos e tem colecionadores de suas obras na Alemanha, Reino Unido, Itália e Suíça, teve seus trabalhos influenciados por técnicas impressionistas e expressionistas, resultando em obras de acrílico sobre tela e pigmentos, estilo figurativo moderno com pitadas de surrealismo e um jogo de cores que se harmonizam. Para ela, a arte é um meio de transmitir emoções, histórias e cultura ressaltando valores estéticos, composições harmoniosas e equilibradas.
“É muito gratificante fazer parte de um movimento que reconhece trajetórias femininas e fortalece propósitos significativos”, ressalta a artista.
O evento terá início às 16h e seguirá até as 22h30, oferecendo ao público a oportunidade de participar de encontros, ampliar conexões e apreciar uma exposição de arte contemporânea.
A programação inclui ainda um leilão de obras de arte, cuja parte da arrecadação será destinada a uma ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso do projeto com ações solidárias e impacto social positivo. Para a ocasião, Ana Goulart criou uma obra exclusiva que será leiloada.
Serviço
Evento: Lançamento do Grupo Mulheres 100
Idealização: Angela de Oliveira
Data: 18 de março de 2026
Horário: das 16h às 22h30
Local: Magnólia
Cidade: Canela – RS
Programação: encontro de mulheres, exposição de arte contemporânea, networking e leilão de obras beneficente