Ana Goulart, artista jundiaiense que se destaca internacionalmente, será homenageada no evento do Grupo “Mulheres 100”, um encontro especial que acontecerá no próximo dia 18 de março, a partir das 16h, no Espaço Magnólia, que fica na cidade de Canela (RS), na Serra Gaúcha. A iniciativa, idealizada pela artista plástica, curadora e escritora Angela de Oliveira, reunirá mulheres artistas, empreendedoras e lideranças inspiradoras em uma tarde e noite dedicadas à arte, ao diálogo e à celebração da força criativa feminina.

Ana, que foi homenageada com prêmio nos Estados Unidos e tem colecionadores de suas obras na Alemanha, Reino Unido, Itália e Suíça, teve seus trabalhos influenciados por técnicas impressionistas e expressionistas, resultando em obras de acrílico sobre tela e pigmentos, estilo figurativo moderno com pitadas de surrealismo e um jogo de cores que se harmonizam. Para ela, a arte é um meio de transmitir emoções, histórias e cultura ressaltando valores estéticos, composições harmoniosas e equilibradas.