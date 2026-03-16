17 de março de 2026
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TIME JUNDIAÍ

BMX de Jundiaí conquista pódios no Paulista

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe soma bons resultados na etapa de Indaiatuba
Equipe soma bons resultados na etapa de Indaiatuba

Atletas do BMX Racing de Jundiaí conquistaram resultados de destaque na primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade, disputada no último domingo, em Indaiatuba. A equipe subiu ao pódio em diferentes categorias e representou o município na competição estadual.

O principal resultado foi obtido por Andrey Toledo, que garantiu o primeiro lugar na categoria Boys 12 anos. Também alcançaram pódio Murilo Zamarco, terceiro colocado na categoria Boys 13 anos, e Marcelo Rodrigues, que terminou em terceiro na categoria Cruiser 55+.

Outros atletas da equipe também tiveram boas participações na prova. Lucca Bernardes ficou em quinto lugar na categoria Boys 8 anos, enquanto Gabriel Paes Leme terminou em sexto na Boys 12 anos. Fabiano Izzo foi o sétimo na Cruiser 50+ e Cecília ficou em sétimo na categoria Girls 13/14.

Além dos resultados nas finais, outros representantes de Jundiaí participaram das classificatórias em suas categorias, ampliando a presença da equipe na competição estadual e somando experiência em disputas de alto nível.

Os atletas voltam à pista no próximo fim de semana, novamente em Indaiatuba. No dia 21 de março será disputada a terceira etapa da Copa e, no dia 22, os jundiaienses participam da Copa Brasil de BMX Racing.

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