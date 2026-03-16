Atletas do BMX Racing de Jundiaí conquistaram resultados de destaque na primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade, disputada no último domingo, em Indaiatuba. A equipe subiu ao pódio em diferentes categorias e representou o município na competição estadual.

O principal resultado foi obtido por Andrey Toledo, que garantiu o primeiro lugar na categoria Boys 12 anos. Também alcançaram pódio Murilo Zamarco, terceiro colocado na categoria Boys 13 anos, e Marcelo Rodrigues, que terminou em terceiro na categoria Cruiser 55+.

Outros atletas da equipe também tiveram boas participações na prova. Lucca Bernardes ficou em quinto lugar na categoria Boys 8 anos, enquanto Gabriel Paes Leme terminou em sexto na Boys 12 anos. Fabiano Izzo foi o sétimo na Cruiser 50+ e Cecília ficou em sétimo na categoria Girls 13/14.