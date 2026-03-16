Atletas do BMX Racing de Jundiaí conquistaram resultados de destaque na primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade, disputada no último domingo, em Indaiatuba. A equipe subiu ao pódio em diferentes categorias e representou o município na competição estadual.
O principal resultado foi obtido por Andrey Toledo, que garantiu o primeiro lugar na categoria Boys 12 anos. Também alcançaram pódio Murilo Zamarco, terceiro colocado na categoria Boys 13 anos, e Marcelo Rodrigues, que terminou em terceiro na categoria Cruiser 55+.
Outros atletas da equipe também tiveram boas participações na prova. Lucca Bernardes ficou em quinto lugar na categoria Boys 8 anos, enquanto Gabriel Paes Leme terminou em sexto na Boys 12 anos. Fabiano Izzo foi o sétimo na Cruiser 50+ e Cecília ficou em sétimo na categoria Girls 13/14.
Além dos resultados nas finais, outros representantes de Jundiaí participaram das classificatórias em suas categorias, ampliando a presença da equipe na competição estadual e somando experiência em disputas de alto nível.
Os atletas voltam à pista no próximo fim de semana, novamente em Indaiatuba. No dia 21 de março será disputada a terceira etapa da Copa e, no dia 22, os jundiaienses participam da Copa Brasil de BMX Racing.