A Prefeitura de Jundiaí realiza nesta terça-feira (17), às 13h30, no Paço Municipal, uma homenagem aos atletas e integrantes da equipe brasileira que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália. Entre os homenageados está Cristian Ribera, que conquistou a medalha de prata no esqui cross-country sentado masculino, garantindo a primeira medalha do país na história das paralimpíadas. Cristian começou no esqui cross-country com o Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), de Jundiaí.

Além de Cristian, serão homenageados outro participante da Paralimpíada, o Guilherme Cruz Rocha, do Peama, Wellington da Silva, Eduarda Westemaier Ribera (irmã de Cristian e atleta olímpica que marcou presença nos Jogos Olímpicos de Inverno) e o técnico da equipe brasileira de esqui cross-country, Fábio Westemaier Ribera (irmão de Cristian e Eduarda).

A homenagem visa reconhecer e valorizar a trajetória dos atletas que fizeram história ao representar o Brasil e levar o nome de Jundiaí ao cenário internacional dos esportes olímpicos de inverno.