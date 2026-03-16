O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que já adequou o procedimento de avaliação dos exames práticos de direção veicular para atender aos critérios estabelecidos pela Resolução Contran nº 1.020/2025. Com a mudança, a prova não tem mais faltas eliminatórias automáticas. Agora, o candidato terá pontos somados para cada conduta que corresponder a uma infração de trânsito. Para ser aprovado, não pode ultrapassar o limite de dez.

peso um: infração de trânsito de natureza leve; peso dois: infração de trânsito de natureza média; peso quatro: infração de trânsito de natureza grave; e peso seis: infração de trânsito de natureza gravíssima.

Na prática, as condutas observadas durante o exame passam a ser registradas como infrações de trânsito, o que aproxima a avaliação da realidade da circulação nas vias. A mudança garante adequação legal à nova resolução, uniformidade de critérios, maior previsibilidade nos resultados e mais transparência para candidatos, em conformidade com o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, elaborado pela Senatran.

Mudanças no exame teórico

O banco de questões utilizado nos exames teóricos de habilitação também foi atualizado, passando a adotar o Banco Nacional de Questões, elaborado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão máximo executivo de trânsito da União.