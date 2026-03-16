17 de março de 2026
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NOVA CNH

Detran-SP atualiza procedimento de avaliação dos exames práticos

Por Redação | Detran-SP
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Detran-SP
Prova passa a adotar pontuação por infrações, sem faltas eliminatórias automáticas
Prova passa a adotar pontuação por infrações, sem faltas eliminatórias automáticas

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que já adequou o procedimento de avaliação dos exames práticos de direção veicular para atender aos critérios estabelecidos pela Resolução Contran nº 1.020/2025. Com a mudança, a prova não tem mais faltas eliminatórias automáticas. Agora, o candidato terá pontos somados para cada conduta que corresponder a uma infração de trânsito. Para ser aprovado, não pode ultrapassar o limite de dez.

  1. peso um: infração de trânsito de natureza leve;
  2. peso dois: infração de trânsito de natureza média;
  3. peso quatro: infração de trânsito de natureza grave; e
  4. peso seis: infração de trânsito de natureza gravíssima.

Na prática, as condutas observadas durante o exame passam a ser registradas como infrações de trânsito, o que aproxima a avaliação da realidade da circulação nas vias. A mudança garante adequação legal à nova resolução, uniformidade de critérios, maior previsibilidade nos resultados e mais transparência para candidatos, em conformidade com o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, elaborado pela Senatran.

Mudanças no exame teórico

O banco de questões utilizado nos exames teóricos de habilitação também foi atualizado, passando a adotar o Banco Nacional de Questões, elaborado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão máximo executivo de trânsito da União.

A atualização está em conformidade com a Resolução nº 1.020, que estabelece a utilização desse banco de questões nos processos de avaliação teórica em todo o território nacional. Dessa forma, as questões aplicadas nos exames garantem maior padronização, atualização permanente do conteúdo e uniformidade na avaliação dos candidatos em todo o país.

A adequação ao Banco Nacional de Questões garante isonomia na aplicação da prova, ao todo são 1,5 mil questões e, independentemente do estado onde o cidadão faça a prova, as questões são as mesmas. Devido à prova ter 30 questões e um mínimo de acerto de 20, a distribuição das questões é randômica.

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