“Você construiu esse hospital todo com recursos da prefeitura?”. A pergunta, feita em tom de surpresa pelo governador Tarcísio de Freitas durante um evento regional no ano passado, marcou o início de uma articulação que hoje se concretiza com a aprovação do convênio de R$ 45 milhões do Governo do Estado de São Paulo para equipar o Novo Hospital e Maternidade de Várzea Paulista.

O episódio aconteceu em julho do ano passado, durante a cerimônia que anunciou o início das obras da Adutora Paiva Castro, um dos maiores projetos de infraestrutura hídrica da região ultrapassando a cifra de 170 milhões de reais.

A obra prevê mais de 25 quilômetros de tubulação, levando água da represa localizada em Mairiporã para abastecer Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, garantindo segurança hídrica para as próximas décadas.