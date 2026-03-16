“Você construiu esse hospital todo com recursos da prefeitura?”. A pergunta, feita em tom de surpresa pelo governador Tarcísio de Freitas durante um evento regional no ano passado, marcou o início de uma articulação que hoje se concretiza com a aprovação do convênio de R$ 45 milhões do Governo do Estado de São Paulo para equipar o Novo Hospital e Maternidade de Várzea Paulista.
O episódio aconteceu em julho do ano passado, durante a cerimônia que anunciou o início das obras da Adutora Paiva Castro, um dos maiores projetos de infraestrutura hídrica da região ultrapassando a cifra de 170 milhões de reais.
A obra prevê mais de 25 quilômetros de tubulação, levando água da represa localizada em Mairiporã para abastecer Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, garantindo segurança hídrica para as próximas décadas.
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O evento reuniu diversas autoridades estaduais e regionais, entre elas secretários de governo, prefeitos da região, vereadores e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado.
Enquanto as autoridades se revezavam nos discursos, Rodolfo Braga acompanhava a cerimônia sentado próximo ao governador. Quando André do Prado se levantou para fazer sua fala, o prefeito percebeu que aquele poderia ser o momento ideal para abordar um tema que vinha mobilizando a gestão municipal: a construção do Novo Hospital e Maternidade de Várzea Paulista.
Durante a conversa, Rodolfo explicou que a cidade estava construindo um hospital próprio, com mais de 7,5 mil metros quadrados de área, totalmente financiado com recursos municipais.
Curioso com o tamanho da obra, o governador voltou a perguntar, em tom de surpresa, se o hospital realmente estava sendo construído apenas com recursos da prefeitura.
Foi então que Rodolfo pediu ao vice-prefeito João Paulo de Souza, que estava sentado logo atrás, para mostrar algumas fotos da construção em andamento. As imagens chamaram a atenção de Tarcísio de Freitas, que quis saber mais detalhes sobre o projeto e sobre a estrutura que estava sendo construída na cidade.
Ao perceber que o discurso havia terminado, Rodolfo se levantou para retornar ao seu lugar. Foi nesse momento que o governador ainda o chamou novamente e fez a promessa que marcaria aquele encontro. “Rodolfo, vamos equipar o hospital de Várzea Paulista.”
Nos meses seguintes, equipes da Prefeitura de Várzea Paulista e da Secretaria de Estado da Saúde iniciaram as tratativas para transformar aquela sinalização em um convênio oficial para aquisição dos equipamentos hospitalares.
O processo passou por análises técnicas, elaboração de planilhas e detalhamento de mais de 2.300 itens hospitalares, além das etapas administrativas exigidas pela gestão pública.
Na última semana, o convênio foi oficialmente aprovado, garantindo R$ 45 milhões do Governo do Estado para equipar o Novo Hospital e Maternidade.
Além do investimento para estruturar a unidade, o hospital também deverá contar com apoio estadual no custeio mensal dos serviços por meio da tabela SUS Paulista, ampliando o financiamento da rede pública de saúde.
Enquanto isso, as obras da Adutora Paiva Castro (que motivaram aquele encontro inicial), seguem em andamento e são consideradas fundamentais para garantir o abastecimento de água de Várzea Paulista pelas próximas décadas.
Com a construção do hospital concluída e o convênio estadual aprovado para a aquisição dos equipamentos, a Prefeitura inicia agora as etapas administrativas para a compra dos itens que irão estruturar a nova unidade de saúde, considerada um dos projetos mais relevantes já realizados no município.