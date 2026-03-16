Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva neste final de semana no bairro Jardim Tarumã, em Jundiaí, após invadir a casa da ex-companheira e dormir no local.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima, que relatou possuir uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro em razão de um caso anterior de violência doméstica.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, a mulher informou que o homem havia entrado na residência mesmo estando proibido de se aproximar.