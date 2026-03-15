A menopausa aumenta o risco de doenças cardiovasculares. No fim da fase reprodutiva feminina, o corpo da mulher sofre com uma série de alterações químicas e físicas. Uma das principais é a diminuição dos níveis do hormônio estrogênio, que funciona como um protetor do sistema cardiovascular. As mudanças dos níveis hormonais podem facilitar quadros de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e outros problemas fatais e debilitantes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cardiopatias são a principal causa de morte entre as mulheres no mundo, sendo responsáveis por um terço da mortalidade feminina. O cardiologista do Hospital do Servidor Público (HSPE) de São Paulo, José Marcos Moreira, explica que a menopausa é uma fase que exige atenção redobrada a doenças cardiovasculares.

“A menopausa pode causar um aumento do risco de doença arterial coronária, justamente pela diminuição do estrogênio. As mulheres ficam mais suscetíveis a infarto do miocárdio, AVC e à insuficiência cardíaca”, informa.

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