O histórico Cine Brasília, localizado na capital federal, exibe neste domingo (15) a cerimônia do Oscar com entrada gratuita, a partir das 21h. A fila será formada uma hora antes.

A sala de 607 lugares projetada por Oscar Niemeyer e que é patrimônio mundial da humanidade tem gestão compartilhada entre o governo local e uma entidade da sociedade civil. O cinema foi inaugurado em 22 de abril de 1960, no dia seguinte à fundação de Brasília.

A iniciativa, segundo a direção do cinema, homenageia o sucesso dos artistas brasileiros. O filme ‘O Agente Secreto’ concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator. O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também pode ser premiado na categoria Melhor Fotografia no filme Sonhos de Trem, do diretor Clint Bentley.