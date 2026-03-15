O Time São Paulo, apoiado pelo Governo de São Paulo, fez história nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 que se encerraram neste domingo (15). O Brasil teve o melhor desempenho para um país da América Latina na competição. O destaque dos Jogos foi Cristian Ribera, que conquistou uma medalha paralímpica na neve, com a prata na prova de sprint do esqui cross-country realizada na terça-feira (10).
O Time São Paulo é incentivado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), que já destinou, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), R$ 8,2 milhões para apoiar o esporte paralímpico. Graças ao bom desempenho dos seus atletas, o Brasil terminou em 22º lugar no quadro de medalhas, melhor colocação na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno.
A delegação brasileira teve oito atletas, sendo quatro do Time São Paulo: Cristian Ribera, Aline Rocha, Elena Sena e Wellington da Silva. No último dia de competições, neste domingo, Cristian Ribera e Aline Rocha terminaram em quinto lugar nas provas masculina e feminina dos 20 km sentado do cross-country. Elena Sena ficou em 14º lugar na prova feminina e Wellington da Silva chegou em 25º na prova masculina em pé.
Campanha histórica
A campanha do Time São Paulo em Milão-Cortina foi histórica. Além da medalha inédita de Cristian Ribera no sprint sentado, ele e Aline Rocha chegaram em quinto lugar nas provas masculina e feminina de 10 km e 20 km do esqui cross-country. E a equipe de revezamento misto, com Cristian, Aline e Wellington, terminou em 7º lugar na prova, outro feito inédito.
“A medalha de prata foi motivo de grande orgulho e emoção. Os atletas estão de parabéns pelo empenho e dedicação ao longo de todo o ciclo. Seus expressivos resultados mostram que o programa Time São Paulo está no caminho certo e ainda teremos muito a comemorar até o final das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Los Angeles-2028”, celebrou Marcos da Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
A cerimônia de encerramento dos jogos está marcada para às 16h30 - horário de Brasília. “Foi uma semana inesquecível. Muito feliz por ter uma oportunidade como essa ainda tão jovem e quero cuidar do meu corpo para estar bem nas próximas duas ou três edições, sempre trabalhando por mais. O resultado é consequência de um processo bem construído de evolução”, disse Wellington da Silva.
A próxima edição dos Jogos Paralímpicos acontece em 2030 nos alpes franceses.
Desempenho dos atletas do Time São Paulo
Cristian Ribera: medalha de prata no sprint, 5º nos 10 km e 5º nos 20 km;
Aline Rocha: 5º no sprint, 5º nos 10 km e 5º nos 20 km; e 7º no biatlo Sprint;
Elena Sena: 14º no sprint, 16º nos 10 km e 14º nos 20 km; 14º no biatlo Sprint;
Wellington da Silva: 19º no sprint, 18º nos 10 km e 25º nos 20 km;
Revezamento misto (Cristian Ribera, Aline Rocha e Wellington da Silva): 7º lugar.
Sobre o time São Paulo
O Time São Paulo Paralímpico, criado pelo Governo de São Paulo, por meio da SEDPcD em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) conta com R$ 8,2 milhões investidos e direcionados a 157 atletas de 16 diferentes modalidades, que representam o estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.
A iniciativa apoia o desenvolvimento de atletas com deficiência e promove a inclusão por meio do esporte. Mais que resultados e medalhas, o programa reforça oportunidades, investimento e respeito ao protagonismo das pessoas com deficiência. A parceria com o CPB foi estendida e agora está garantida até dezembro de 2028, trazendo mais estabilidade e segurança para o ciclo de Los Angeles.