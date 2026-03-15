O Time São Paulo, apoiado pelo Governo de São Paulo, fez história nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 que se encerraram neste domingo (15). O Brasil teve o melhor desempenho para um país da América Latina na competição. O destaque dos Jogos foi Cristian Ribera, que conquistou uma medalha paralímpica na neve, com a prata na prova de sprint do esqui cross-country realizada na terça-feira (10).

O Time São Paulo é incentivado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), que já destinou, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), R$ 8,2 milhões para apoiar o esporte paralímpico. Graças ao bom desempenho dos seus atletas, o Brasil terminou em 22º lugar no quadro de medalhas, melhor colocação na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

A delegação brasileira teve oito atletas, sendo quatro do Time São Paulo: Cristian Ribera, Aline Rocha, Elena Sena e Wellington da Silva. No último dia de competições, neste domingo, Cristian Ribera e Aline Rocha terminaram em quinto lugar nas provas masculina e feminina dos 20 km sentado do cross-country. Elena Sena ficou em 14º lugar na prova feminina e Wellington da Silva chegou em 25º na prova masculina em pé.

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