Outras atrações, incluindo uma oficina de passinho e o lançamento do banco de dados do museu, completam a programação especial. Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Os músicos Tiganá Santana, José Miguel Wisnik e João Camarero preparam um show especial para celebrar o 20º aniversário do Museu da Língua Portuguesa, que abriu suas portas para o público em março de 2006. A performance acontece em 21 de março (sábado), às 12h, com a participação da atriz e cantora Zahy Tentehar.

O compositor, pesquisador, tradutor de línguas africanas e pensador Tiganá Santana promove com o músico, ensaísta e professor José Miguel Wisnik uma conversa musical sobre as diversas dimensões da língua para além de sua função imediata de comunicação.

Os ingressos podem ser reservados pelo Sympla. No dia do evento, o limite de entrada para quem reservou os ingressos antecipadamente será até 11h40. Após esse horário, ingressos não utilizados serão invalidados e disponibilizados para a fila de espera na bilheteria do Museu, no Pátio A. O show acontecerá na Praça da Língua, o “planetário das palavras”.

Na mesma data, às 10h, será lançado o Banco de Dados do Museu da Língua Portuguesa, uma plataforma on-line que reúne e organiza os conteúdos produzidos e acumulados pelo Museu ao longo de sua trajetória, incluindo informações sobre as suas exposições, itens de acervo e publicações - tudo para acesso gratuito.