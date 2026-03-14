A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) e da associação Jundiaí Handebol Clube (JHC), lança na próxima quinta-feira (19) a sexta fase do projeto ‘Handebol Feminino de Jundiaí – Formando Campeãs nas Quadras e para a Vida’. O evento será realizado no ginásio anexo do CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), a partir das 18h30.

O projeto é uma iniciativa do Jundiaí Handebol Clube e conta com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE). A nova etapa consolida o esforço do clube na captação direta de parcerias, garantindo o apoio fundamental de empresas-madrinhas que investem no fortalecimento do esporte feminino e no desenvolvimento social de jovens talentos da região.

Serviço

Evento: Lançamento da sexta fase do projeto ‘Handebol Feminino de Jundiaí - Formando Campeãs nas Quadras e para a Vida’

Dia: quinta-feira (19)

Horário: 18h30

Local: Ginásio do CECE Nicolino de Luca (Bolão) – rua Rodrigo Soares de Oliveira - s/n° – Anhangabaú