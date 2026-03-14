Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Vitória, em Itupeva, suspeito de agredir a esposa.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que foi acionada pela própria vítima. Do lado de fora da residência, ela relatou aos policiais que havia sido agredida pelo marido.
Os militares chamaram o suspeito e o questionaram sobre a denúncia, mas ele negou ter agredido a esposa. Diante das versões apresentadas, os policiais informaram que ele seria conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí para esclarecimentos.
Neste momento, o homem passou a resistir à abordagem, afirmando ser inocente. Segundo a polícia, foi necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo.
Antes de serem levados à delegacia, ambos foram encaminhados a uma unidade de saúde, onde não foram constatadas lesões nem na mulher nem no suspeito.
Posteriormente, o casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado determinou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica.