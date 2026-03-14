Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Vitória, em Itupeva, suspeito de agredir a esposa.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que foi acionada pela própria vítima. Do lado de fora da residência, ela relatou aos policiais que havia sido agredida pelo marido.

Os militares chamaram o suspeito e o questionaram sobre a denúncia, mas ele negou ter agredido a esposa. Diante das versões apresentadas, os policiais informaram que ele seria conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí para esclarecimentos.