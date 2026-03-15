Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista coloca frente a frente duas equipes que buscam ganhar força na competição nas primeiras rodadas.
O Santos aposta no fator casa para tentar embalar no campeonato. A equipe conta com Neymar como uma das principais referências ofensivas e espera usar o clássico para iniciar uma sequência positiva na tabela.
Do outro lado, o Corinthians chega motivado para tentar quebrar um pequeno tabu recente na Vila Belmiro. O elenco se reapresentou nesta semana no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação visando o confronto contra o rival.
A comissão técnica trabalha também com a expectativa de contar com o atacante Yuri Alberto entre as opções para a partida. O jogador participou das atividades recentes e pode reforçar o setor ofensivo da equipe.
O clássico entre Santos e Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo Premiere e também pelas plataformas digitais do ge. A expectativa é de casa cheia na Vila Belmiro para o duelo