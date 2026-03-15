Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista coloca frente a frente duas equipes que buscam ganhar força na competição nas primeiras rodadas.

O Santos aposta no fator casa para tentar embalar no campeonato. A equipe conta com Neymar como uma das principais referências ofensivas e espera usar o clássico para iniciar uma sequência positiva na tabela.

Do outro lado, o Corinthians chega motivado para tentar quebrar um pequeno tabu recente na Vila Belmiro. O elenco se reapresentou nesta semana no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação visando o confronto contra o rival.