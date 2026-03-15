Com 621.716 eleitores aptos a votar, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) reúne um eleitorado capaz de influenciar diretamente o resultado das próximas eleições estaduais e federais. A quantidade, segundo cientistas e analistas políticos, é o suficiente para garantir que a região volte a ter representantes nas esferas estadual e federal, algo que não acontece desde 2018.

Os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados em 1º de março de 2026, mostram que a maior parte do eleitorado da região está concentrada em Jundiaí, com 330.293 votantes. Em seguida aparecem Várzea Paulista (83.783), Campo Limpo Paulista (58.817), Itupeva (47.702), Louveira (38.907), Cabreúva (35.957) e Jarinu (26.257).

Para o analista político Oswaldo Fernandes, o potencial eleitoral da região é relevante e o volume de eleitores é suficiente para garantir representação política local, mesmo com perdas causadas por abstenções, votos brancos, nulos ou direcionados a candidatos de outras regiões, desde que haja estratégia e articulação entre lideranças regionais. “A RMJ tem capacidade de fazer, pelos números, pelo menos um deputado estadual e um federal, desde que a campanha seja bem feita e os votos fiquem aqui dentro”, explica.