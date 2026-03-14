Jundiaí recebeu na última sexta-feira (13) o encontro do Fórum Regional do Comércio, Indústria e Serviços (Forcis), “Lixo: Oportunidades e Desafios”, na Associação dos Engenheiros, reunindo especialistas e autoridades como José Renato Nalini, da Secretaria de Mudanças Climáticas de SP, e representantes da CETESB, Abrema e Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O debate abordou o aproveitamento dos resíduos sólidos e a produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR). O vice-prefeito Ricardo Benassi destacou a evolução da gestão de resíduos na cidade e o potencial de gerar renda e investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Também foi discutida a atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, prevista para 2026.

PEAMA é exemplo para Brasil

Durante a gestão de Luiz Fernando Machado (PL) como prefeito de Jundiaí (2017 a 2024) o PEAMA - que completa 30 anos de atividades - foi fortalecido com incentivo às atividades esportivas adaptadas e valorização das políticas de inclusão. A trajetória do programa demonstra como o esporte pode transformar vidas e promover autonomia. A defesa da inclusão e das oportunidades para pessoas com deficiência, aliás, segue como uma das bandeiras de Luiz Fernando Machado, que pretende levar esse compromisso como prioridade de um eventual mandato na Câmara Federal. Criado em 1995 e iniciado em 1996, o programa promove o acesso de pessoas com deficiência ao esporte e à atividade física, oferecendo atualmente 16 modalidades esportivas gratuitas e atendimento a mais de 300 alunos, com acompanhamento de profissionais especializados.

Passou recado

Nos últimos dias, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União) tem intensificado as declarações sobre a revisão do Plano Diretor, tema que também apareceu na última sessão da Câmara Municipal. Paralelamente, aumentaram as críticas do chefe do Executivo às construtoras de empreendimentos na cidade. Durante a abertura da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), na semana passada, Martinelli afirmou que muita gente enriqueceu na cidade por meio de especulação. Ontem (13), o prefeito usou as redes sociais para denunciar as péssimas condições viárias que uma empreendedora deixou nas ruas do Engordadouro.