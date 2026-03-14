Jundiaí recebeu na última sexta-feira (13) o encontro do Fórum Regional do Comércio, Indústria e Serviços (Forcis), “Lixo: Oportunidades e Desafios”, na Associação dos Engenheiros, reunindo especialistas e autoridades como José Renato Nalini, da Secretaria de Mudanças Climáticas de SP, e representantes da CETESB, Abrema e Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O debate abordou o aproveitamento dos resíduos sólidos e a produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR). O vice-prefeito Ricardo Benassi destacou a evolução da gestão de resíduos na cidade e o potencial de gerar renda e investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Também foi discutida a atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, prevista para 2026.
PEAMA é exemplo para Brasil
Durante a gestão de Luiz Fernando Machado (PL) como prefeito de Jundiaí (2017 a 2024) o PEAMA - que completa 30 anos de atividades - foi fortalecido com incentivo às atividades esportivas adaptadas e valorização das políticas de inclusão. A trajetória do programa demonstra como o esporte pode transformar vidas e promover autonomia. A defesa da inclusão e das oportunidades para pessoas com deficiência, aliás, segue como uma das bandeiras de Luiz Fernando Machado, que pretende levar esse compromisso como prioridade de um eventual mandato na Câmara Federal. Criado em 1995 e iniciado em 1996, o programa promove o acesso de pessoas com deficiência ao esporte e à atividade física, oferecendo atualmente 16 modalidades esportivas gratuitas e atendimento a mais de 300 alunos, com acompanhamento de profissionais especializados.
Passou recado
Nos últimos dias, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União) tem intensificado as declarações sobre a revisão do Plano Diretor, tema que também apareceu na última sessão da Câmara Municipal. Paralelamente, aumentaram as críticas do chefe do Executivo às construtoras de empreendimentos na cidade. Durante a abertura da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), na semana passada, Martinelli afirmou que muita gente enriqueceu na cidade por meio de especulação. Ontem (13), o prefeito usou as redes sociais para denunciar as péssimas condições viárias que uma empreendedora deixou nas ruas do Engordadouro.
Prisão mantida
Os ministros do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques formaram maioria nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A instituição foi liquidada pelo Banco Central do Brasil após ser constatada falta de recursos em caixa para honrar compromissos financeiros. Vorcaro foi preso em 4 de março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, e posteriormente transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, onde permanece sob custódia.
Toma lá, dá cá
O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta sexta-feira (13) a revogação do visto de Darren Beattie, assessor do governo de Donald Trump, que pretendia visitar o Brasil na próxima semana. Segundo a pasta, a decisão ocorreu devido à omissão e ao falseamento de informações relevantes no pedido feito em Washington, D.C., motivo considerado suficiente para negar a entrada no país. Mais cedo, durante agenda no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Beattie só entrará no Brasil quando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, puder entrar nos Estados Unidos.
Investigação
A Polícia Federal desmembrou em 25 inquéritos uma investigação sobre suspeitas de irregularidades no uso de recursos do Ministério da Educação. As apurações fazem parte da Operação Coffee Break e investigam possíveis crimes como tráfico de influência, fraude em licitação, superfaturamento e corrupção ativa e passiva. Entre os citados estão o empresário Kalil Bittar, ex-sócio de Fábio Luís Lula da Silva, e Carla Ariane Trindade, ex-esposa de Marcos Cláudio Lula da Silva, filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.