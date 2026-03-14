15 de março de 2026
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PAULISTÃO A3

Paulista joga tudo contra o União São João

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Aline Martins
Paulista recebe o União São João no Jayme Cintra em jogo decisivo por vaga no G8 da Série A3.
Paulista recebe o União São João no Jayme Cintra em jogo decisivo por vaga no G8 da Série A3.

O Paulista volta a campo neste sábado (14), às 15h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, para enfrentar o União São João pela penúltima rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida é considerada decisiva para as pretensões do Galo na competição.

Atualmente na décima colocação, o time de Jundiaí soma 17 pontos e está a quatro do grupo dos oito primeiros colocados, que avançam para a próxima fase. Com apenas duas rodadas restantes, o Paulista precisa vencer para seguir com chances de classificação.

Além de conquistar os três pontos diante do União São João, a equipe também depende de resultados paralelos para encostar no G8. A situação obriga o time a buscar duas vitórias nas rodadas finais e torcer por tropeços de concorrentes diretos.

Jogando em casa, no Jayme Cintra, o Paulista aposta no apoio da torcida para tentar manter vivo o objetivo de avançar no campeonato. Qualquer resultado diferente da vitória pode praticamente encerrar as chances de classificação do clube.

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