O Paulista volta a campo neste sábado (14), às 15h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, para enfrentar o União São João pela penúltima rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida é considerada decisiva para as pretensões do Galo na competição.

Atualmente na décima colocação, o time de Jundiaí soma 17 pontos e está a quatro do grupo dos oito primeiros colocados, que avançam para a próxima fase. Com apenas duas rodadas restantes, o Paulista precisa vencer para seguir com chances de classificação.

Além de conquistar os três pontos diante do União São João, a equipe também depende de resultados paralelos para encostar no G8. A situação obriga o time a buscar duas vitórias nas rodadas finais e torcer por tropeços de concorrentes diretos.