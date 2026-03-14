Durante muito tempo acreditamos que o cérebro era um órgão praticamente imutável

na vida adulta. A ciência hoje mostra exatamente o contrário: o cérebro é altamente plástico e capaz de se adaptar, crescer e se reorganizar ao longo da vida. E um dos estímulos mais poderosos para isso é algo surpreendentemente simples: o movimento do corpo.

Estudos em neurociência e fisiologia do exercício demonstram que a atividade física pode estimular um processo chamado angiogênese cerebral, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos no cérebro. Esses novos vasos melhoram o fluxo sanguíneo cerebral, aumentando a oferta de oxigênio e nutrientes para os neurônios. Em outras palavras, o exercício ajuda literalmente a criar novos caminhos para a circulação no cérebro.

Um estudo importante publicado na revista ‘Nature Communications’ mostrou que o exercício físico aumenta a produção de uma substância chamada VEGF (vascular endothelial growth factor), que atua estimulando o crescimento de novos vasos sanguíneos no cérebro. Curiosamente, esse processo também está relacionado ao lactato produzido pelos músculos durante o exercício, revelando um diálogo fascinante entre músculo e cérebro.

Esse diálogo faz parte do que os pesquisadores chamam de eixo músculo-cérebro. Hoje sabemos que o músculo não é apenas responsável por gerar movimento. Ele também funciona como um verdadeiro órgão endócrino. Quando se contrai durante o exercício, o músculo libera moléculas sinalizadoras chamadas miocinas, capazes de enviar mensagens

bioquímicas para diferentes órgãos do corpo, incluindo o cérebro.

Entre essas moléculas está a irisina, uma miocina que pode estimular a produção de uma proteína muito importante para a saúde cerebral chamada BDNF (Brain Derived eurotrophic Factor). O BDNF atua como uma espécie de fertilizante para o cérebro, favorecendo a formação de novas conexões entre neurônios, estimulando a neuroplasticidade e ajudando na aprendizagem e na memória. Fascinante, não é?

É por isso que muitos pesquisadores dizem que o exercício é um dos mais poderosos estimuladores naturais do cérebro.

Tradicionalmente, quando pensamos em saúde cerebral, imaginamos principalmente exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, bicicleta ou natação. E de fato eles são extremamente importantes. Estudos mostram que o exercício aeróbico pode aumentar o volume do hipocampo, uma região cerebral fundamental para a memória.

Mas a ciência recente traz uma mensagem igualmente importante: o treinamento de força também é um grande aliado do cérebro. Quando realizamos exercícios de força, como agachamentos, exercícios com pesos, elásticos ou movimentos funcionais, ativamos grandes grupos musculares e aumentamos significativamente a liberação de miocinas. Esse estímulo contribui para a regulação metabólica, redução de inflamação e proteção do sistema nervoso.

Além disso, o treinamento de força ajuda a preservar a massa muscular ao longo do envelhecimento. Isso é fundamental, porque a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, tem sido associada ao maior risco de declínio cognitivo. Em outras palavras, músculos saudáveis ajudam a proteger o nosso cérebro.

Hoje entendemos que o movimento gera uma verdadeira cascata de benefícios biológicos. O exercício melhora o fluxo sanguíneo, estimula fatores de crescimento neuronal, promove angiogênese, regula o metabolismo e fortalece a comunicação entre músculos e cérebro.

Talvez uma das ideias mais bonitas da ciência moderna seja essa: cada movimento que fazemos não fortalece apenas o corpo, ele também nutre e reorganiza o cérebro! Aqui está a tao sonhada fórmula da juventude e da longevidade saudável.

Por isso, ao pensar em atividade física, não devemos imaginar apenas estética ou desempenho esportivo. Estamos falando de algo muito maior: um investimento direto na saúde cerebral, na memória, na autonomia e na qualidade de vida ao longo dos anos.

Movimentar o corpo é, literalmente, construir novos caminhos no cérebro. E talvez esse seja um dos maiores presentes que podemos oferecer à nossa própria saúde. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo, pioneira do método ELDOA no Brasil