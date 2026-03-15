Chegou a hora de acordar.

“O Mercosul foi criado por uma discussão política dos países fundadores: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai: Por meio da assinatura do Tratado do Sul de Assunção,em 26 de março de 1991, com o objetivo de formar um mercado comum e o de promover a integração econômica regional, facilitando o comércio na região (Mercosul)”.

O bloco é resultado de um processo de aproximação iniciado anos antes, especialmente entre Brasil e Argentina.

Desde 1980, a América do Sul tem experimentado a redemocratização e a diversificação de sua economia,ainda hoje, infelizmente, produtora de commodities.

O Mercosul tem suas ideias iniciais na década de 1980. Em 1985, os então Presidentes José Sarney, do Brasil, e Raúl Alfonsín, da Argentina, conversavam sobre um projeto de integração que envolvia esses dois países.

Em 1992, após o ex-presidente Collor de Mello ter sofrido impeachment, Itamar Franco assumiu como seu sucessor. Em dezembro de 1994, Itamar assinou o "protocolo de Ouro Preto", estabelecendo a estrutura do bloco e permitindo a criação da união aduaneira com a Tarifa Externa Comum (TEC),a partir de 1º de janeiro de 1995. O governo de Itamar Franco foi crucial para a consolidação Jurídica e a Comercial do Mercosul, estabelecendo as bases para o funcionamento efetivo da união aduaneira que viria a seguir.

A região, há muitas décadas,tentou uma integração comercial e industrial. Muitas entidades foram constituídas antes do Mercosul, dentre elas: a ALALC (Associação Latino–Americana do Livre Comércio) e a ALADI (Associação Latino– Americana de Integração).

A redemocratização regional, depois das ditaduras Paraguaia, Brasileira e Argentina, passou a criar um ambiente propício para a estabilidade com legitimidade. Levou os governos locais à busca de melhores relacionamentos com os vizinhos, e não mais como peças secundárias no tabuleiro internacional do xadrez geopolítico entre EUA e outros players.

E, agora, tudo o que foi construído depois da 2ª grande guerra está prestes a ruir, e muito disso por conta da atual governança americana, com o colonizador, imperador, Trump, que acredita em que tudo o que está ao seu redor é uma enorme colônia, talvez, capitanias hereditárias, faltando só, no cenário, o Duarte Coelho e o Martim Afonso de Sousa.

O Mercosul tem hoje os seguintes países em sua composição: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (fundadores) e, agora, conta também com a Bolívia. O pedido da Venezuela permanece suspenso desde 2016. Também conta com Estados Associados: Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname.

A União Europeia é fruto do desejo de paz pós-Segunda Guerra Mundial, evoluindo da comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), em 1951, criada por seis países para gerenciar Carvão e Aço, para a Comunidade Econômica (CEE), em 1957, (Mercado comum) e, finalmente, tornando-se a UE com o tratado de MAASTRICHT em 07 de fevereiro de 1992, visando a uma União Europeia e política mais profunda e a livre circulação, expandindo-se para incluir membros e competências ao longo do tempo. A UE entrou em vigor a partir de 1º de novembro de 1993.

Fazem parte da UE 27 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária – República Tcheca, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia. Sobre o acordo falarei no próximo artigo.

Oswaldo Fernandes é ex-secretário de Educação