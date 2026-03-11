O Governo do Estado de São Paulo ampliou o prazo para recebimento de sugestões da população para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. Agora, o prazo dado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) vai até o dia até 29 de março para registrar suas propostas no sistema eletrônico.

A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública estadual e orienta a elaboração do Orçamento do ano seguinte (Lei Orçamentária Anual – LOA). Trata-se de instrumento normativo que define diretrizes para a organização e execução do futuro planejamento orçamentário.

Por meio do site audienciasdoorcamento.sp.gov.br, a participação popular será realizada em duas etapas: