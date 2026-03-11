11 de março de 2026
Governo de SP recebe sugestões até dia 29 para LDO 2027

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Governo de SP
Lei de Diretrizes Orçamentárias tem o objetivo de planejar, organizar e orientar as finanças públicas do Estado

O Governo do Estado de São Paulo ampliou o prazo para recebimento de sugestões da população para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. Agora, o prazo dado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) vai até o dia até 29 de março para registrar suas propostas no sistema eletrônico.

A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública estadual e orienta a elaboração do Orçamento do ano seguinte (Lei Orçamentária Anual – LOA). Trata-se de instrumento normativo que define diretrizes para a organização e execução do futuro planejamento orçamentário.

Por meio do site audienciasdoorcamento.sp.gov.br, a participação popular será realizada em duas etapas:

  • De 2 a 29 de março: envio de sugestões;
  • De 11 a 22 de abril: priorização das propostas sistematizadas pela equipe técnica.

As propostas poderão ser registradas por tema, região ou município, em ambiente digital de fácil navegação.

