10 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Homem é preso por GMs após entrevero com policial e perseguição

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
.
.

Um homem foi preso por guardas municipais na tarde desta terça-feira (10), a princípio após um desentendimento com um policial civil, em Jundiaí. Há também uma informação inicial de que o agente teria sofrido uma tentativa de assalto, hipótese que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com informações preliminares, após o entrevero, o suspeito fugiu e o policial pediu apoio. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram mobilizadas para as buscas, que contaram inclusive com o apoio do helicóptero Águia.

O homem foi localizado e preso por guardas municipais na região da Vila Helena.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

Mais informações sobre o caso devem ser divulgadas em breve.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários