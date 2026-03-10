Um homem foi preso por guardas municipais na tarde desta terça-feira (10), a princípio após um desentendimento com um policial civil, em Jundiaí. Há também uma informação inicial de que o agente teria sofrido uma tentativa de assalto, hipótese que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com informações preliminares, após o entrevero, o suspeito fugiu e o policial pediu apoio. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram mobilizadas para as buscas, que contaram inclusive com o apoio do helicóptero Águia.

O homem foi localizado e preso por guardas municipais na região da Vila Helena.