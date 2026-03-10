A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), realizou na última semana mais uma reunião com representantes dos condomínios La Vite Piemonte, Toscana e Veneto, na Ponte São João. Servidores da pasta e das secretarias de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e de Justiça e Cidadania (SMJC) vêm discutindo as melhorias de segurança viária e de sinalização na saída dos empreendimentos até a ponte de acesso à rua Ângelo Corradini, que corta a avenida Antônio Frederico Ozanan.

Nos próximos dias, a prefeitura iniciará as melhorias na região. Quanto às mudanças nos acessos, a administração aguarda a concordância de parte dos condôminos para se fazer uma alteração viária na área interna dos empreendimentos, que permitirá a saída segura dos moradores que se dirigem à ponte de acesso à rua Ângelo Corradini. Essa pequena obra será custeada pela incorporadora do empreendimento.

Segundo a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, as conversas avançaram bastante desde o primeiro encontro entre as partes. “A SMMT e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) implantarão medidas voltadas à segurança viária de pedestres, ciclistas e motoristas, incluindo a instalação de conjunto semafórico, ampliação de calçadas e reforço na sinalização. Desde o início, estamos empenhados em resolver a questão em conjunto com os síndicos e moradores dos três condomínios”, destacou Ana Paula.