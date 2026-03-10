A Guarda Municipal de Jundiaí utilizou um drone para efetuar a prisão de um homem na tarde desta terça-feira (10). A princípio, o suspeito teve um desentendimento com um policial civil e era o principal apontado pela prática de furtos em residências na região da Vila Rami.
De acordo com a GM, o 6° DP passou as informações de que o suspeito estaria observando casas na Vila Rami e as equipes se deslocaram para o bairro e encontraram viaturas da Polícia Militar já em patrulhamento.
ENTENDA O CASO:
Ainda segundo a GM, ao avistar uma viatura da Polícia Civil ele começou a correr e ao avistar as demais viaturas pulou o muro de uma residência e começou a passar pelas outras casas usando os telhados. Para auxiliar na captura do suspeito, a GM fez o uso de um drone e a PM acionou o helicóptero Águia.
Moradores ajudaram com denúncias e o suspeito foi encontrado num local onde funcionava uma escola particular. A GM apresentou o homem a autoridade policial do 6°DP, onde ele permaneceu prestando depoimento.