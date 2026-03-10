A Guarda Municipal de Jundiaí utilizou um drone para efetuar a prisão de um homem na tarde desta terça-feira (10). A princípio, o suspeito teve um desentendimento com um policial civil e era o principal apontado pela prática de furtos em residências na região da Vila Rami.

De acordo com a GM, o 6° DP passou as informações de que o suspeito estaria observando casas na Vila Rami e as equipes se deslocaram para o bairro e encontraram viaturas da Polícia Militar já em patrulhamento.

ENTENDA O CASO: