Uma celebração e reflexão sobre a chuva. Assim é ‘Amanaci’, novo álbum de Levi Ramiro, violeiro, cantor, compositor e artesão de instrumentos, que será apresentado ao público de Jundiaí e região no próximo sábado, dia 14, às 19h, no Teatro do Sesc Jundiaí.
Considerado um dos maiores nomes da música rural brasileira em atuação, o artista chega ao seu décimo quarto álbum autoral, o primeiro em vinil, e soma em sua trajetória diversos prêmios e apresentações em todo o Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos.
Para compartilhar com o público sua nova produção, lançada em novembro de 2025 pelo selo fonográfico Psico BR Discos, o espetáculo ‘Amanaci’ reunirá Levi, e suas violas feitas de cabaça, com Carlinhos Ferreira (percussão e efeitos), Rafael Schimidt (violão), Edu Guimarães (sanfona) e as vozes de Manu Saggioro e Daísa Munhoz.
Canções inspiradas na chuva
‘Amanaci’, na língua tupi-guarani, significa “Mãe das Chuvas”, tema que inspirou as 13 canções autorais, gravadas em parcerias baseadas em reflexões sobre o “chover”, o ato de servir como a chuva cai, de forma espontânea e generosa. “O conteúdo das canções louva essa dádiva da vida, como tudo que é mais essencial: a água boa, ar puro, a terra sadia. A temática promove reflexões e aguça os ouvidos e olhares sobre as questões climáticas, a preservação humana no planeta, as sementes, nossa maneira de produzir o alimento. Espero que as canções tragam algo de bom para a vida das pessoas, seja individualmente ou coletivamente”, detalha Ramiro.
Produção colaborativa e lançamento em vinil
A produção do álbum ‘Amanaci’ foi feita a partir da união de apoiadores, especialmente familiares, amigos e fãs. “A experiência com a gravação do vinil foi incrível. Ouvir o álbum pronto foi uma felicidade imensa, a qualidade e toda a produção me surpreendeu demais. Agora, eu só quero escutar vinil”, brinca Ramiro, que adianta não ter pressa em lançar seu novo trabalho nas plataformas digitais. “Quero fazer uma provocação para que as pessoas voltem a ouvir o vinil, apreciar as experiências que o disco físico proporciona”, pontua o artista. Para saber mais sobre Levi Ramiro, acompanhe pelas redes sociais: @levi.ramiro
Serviço:
Levi Ramiro apresenta o show Amanaci
Data: sábado (14)
Horário: 19h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí (avenida Frederico Ozanan, 6600)
Ingressos: na bilheteria da unidade ou no site https://www.sescsp.org.br/programacao/levi-ramiro-jundiai/
Ficha técnica do álbum Amanaci:
Levi Ramiro: viola e voz
Rafael Schmidt: violão
Carlinhos Ferreira: percussão e efeitos
Edu Guimarães: sanfona
Esdras Rodrigues: rabecas
Participações especiais: Manu Saggioro e Daísa Munhoz (voz); João Arruda (voz em ‘No Encanto da Chuva’) e Antônio Beirão (instrumentação efeitos e poema em ‘Fiéis por Instinto’)
Gravação: Estúdio Arvoredo, por João Arruda
Mixagem: Estúdio Arvoredo, por João Arruda e Levi Ramiro
Masterização: Homero Lotito (Reference Mastering Studio)
Arte Visual: Yuri Garfunkel
Projeto Gráfico: Fabrício Bizu e Yuri Garfunkel
Desenho dos ramos de cabaça: Levi Ramiro
Apoio: Clube do Vinil Pica-Pau (Uru-SP)
Selo fonográfico: Psico BR Discos