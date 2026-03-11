Uma celebração e reflexão sobre a chuva. Assim é ‘Amanaci’, novo álbum de Levi Ramiro, violeiro, cantor, compositor e artesão de instrumentos, que será apresentado ao público de Jundiaí e região no próximo sábado, dia 14, às 19h, no Teatro do Sesc Jundiaí.

Considerado um dos maiores nomes da música rural brasileira em atuação, o artista chega ao seu décimo quarto álbum autoral, o primeiro em vinil, e soma em sua trajetória diversos prêmios e apresentações em todo o Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos.

Para compartilhar com o público sua nova produção, lançada em novembro de 2025 pelo selo fonográfico Psico BR Discos, o espetáculo ‘Amanaci’ reunirá Levi, e suas violas feitas de cabaça, com Carlinhos Ferreira (percussão e efeitos), Rafael Schimidt (violão), Edu Guimarães (sanfona) e as vozes de Manu Saggioro e Daísa Munhoz.

Canções inspiradas na chuva