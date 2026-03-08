O projeto de universalização do saneamento em 53 municípios da região do Pardo, Grande e PCJ foi apresentado nesta sexta-feira (6), em Paulínia, no interior de São Paulo, com previsão de R$ 5,5 bilhões em investimentos em obras de água e rede de esgoto até 2029.

Durante o evento, foram apresentados os investimentos já realizados na região e os projetos previstos para os próximos anos. Um dos principais desafios é o período entre 2026 e 2029, prazo estabelecido para que a Sabesp alcance a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos. Desde a desestatização da companhia, mais de R$ 870,5 milhões deste total já foram aplicados em obras e melhorias nos sistemas de saneamento.

Mais água em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista

À tarde, a secretária do Meio Ambiente vistoriou as obras do Sistema Paiva Castro. O empreendimento vai reforçar o abastecimento de água para Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, por meio da captação na Represa Paiva Castro, em Franco da Rocha, com transporte até a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campo Limpo Paulista.