O projeto de universalização do saneamento em 53 municípios da região do Pardo, Grande e PCJ foi apresentado nesta sexta-feira (6), em Paulínia, no interior de São Paulo, com previsão de R$ 5,5 bilhões em investimentos em obras de água e rede de esgoto até 2029.
Durante o evento, foram apresentados os investimentos já realizados na região e os projetos previstos para os próximos anos. Um dos principais desafios é o período entre 2026 e 2029, prazo estabelecido para que a Sabesp alcance a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos. Desde a desestatização da companhia, mais de R$ 870,5 milhões deste total já foram aplicados em obras e melhorias nos sistemas de saneamento.
Mais água em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista
À tarde, a secretária do Meio Ambiente vistoriou as obras do Sistema Paiva Castro. O empreendimento vai reforçar o abastecimento de água para Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, por meio da captação na Represa Paiva Castro, em Franco da Rocha, com transporte até a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campo Limpo Paulista.
Com investimento superior a R$ 170 milhões, o projeto prevê a implantação de mais de 25 quilômetros de adutoras que passam por Campo Limpo Paulista, Francisco Morato e Franco da Rocha, além da construção de uma estação elevatória de água bruta com capacidade de até 400 litros por segundo.
“A ampliação do sistema a partir da Represa Paiva Castro é fundamental para garantir mais segurança no abastecimento dessas cidades. Estamos falando de uma obra estruturante, que aumenta a oferta de água, reduz a vulnerabilidade em períodos de estiagem e traz mais tranquilidade para milhares de famílias que dependem desse sistema todos os dias”, afirmou Natália.
A conclusão das obras está prevista para janeiro de 2027. Quando finalizado, o sistema deve beneficiar mais de 200 mil moradores, reduzir a dependência do Rio Jundiaí em períodos de estiagem e ampliar a disponibilidade de água para tratamento.
Concessão da Sabesp
Segundo o Governo de São Paulo, mais de 100 mil pessoas passaram a contar com abastecimento de água, 109,4 mil foram incluídas no sistema de coleta e 125,6 mil no de tratamento de esgoto na região. A Tarifa Social Paulista, que garante descontos de até 78% para famílias vulneráveis, também registrou crescimento significativo. Desde a desestatização, mais de 61 mil famílias foram incluídas no programa — um aumento de 321%, totalizando 88,7 mil famílias beneficiadas.
O evento contou com a participação da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, da secretária-executiva do Conselho Deliberativo da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (Urae 1), Roberta Buendia e de representantes das prefeituras de Águas de São Pedro, Campo Limpo Paulista, Charqueada, Elias Fausto, Hortolândia, Mombuca, Monte Mor, Paulínia, Saltinho, Santa Maria da Serra e Várzea Paulista.
“Esta é uma oportunidade de olharmos de perto o que cada território precisa e construirmos soluções em conjunto. Os moradores conhecem melhor do que ninguém as necessidades do município e queremos estar próximos para que esse trabalho dê certo. Estamos avançando com investimentos estruturantes para garantir mais eficiência no abastecimento de água e mais qualidade de vida para a população”, afirmou Natália.
A Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário – URAE 1 Sudeste é a governança responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato de concessão da Sabesp, juntamente com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).