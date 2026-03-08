Na infância de uma menina, os contos de fadas semeiam a imaginação. Assim, nascem sonhos de se tornar uma princesa em um castelo, uma cantora super famosa em turnê mundial, uma fada em um reino mágico ou uma sereia com super-poderes. Quando essas meninas crescem, os sonhos amadurecem e se tornam o caminho que elas seguirão na vida adulta.

Até poucas décadas atrás, os contos de fadas reforçavam a ideia de que os verdadeiros “felizes para sempre” seriam casar com o príncipe encantado e viver em um belo castelo cheio de filhos, com escadarias enormes para limpar e uma montanha de roupas para passar. Felizmente, hoje, as princesas podem usar calças, arrumar um emprego e terminar suas histórias solteiras. Essa é uma mudança que impactou não apenas os desenhos, mas também o contexto social e a vida de inúmeras meninas e mulheres.

De acordo com o Censo Panorama 2022, pesquisa do IBGE, quase 14 milhões de brasileiros vivem em lares unipessoais, ou seja, formados por apenas uma pessoa. Em Jundiaí, o número também é expressivo, com cerca de 17% da população adotando esse modelo. Isso mostra uma tendência cada vez mais comum de se encontrar domicílios em que não há a presença de um cônjuge ou de filhos. Mas não chega nem perto de ser um presságio da extinção da espécie, como alguns gostam de pregar.