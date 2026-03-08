Seguindo com as entregas realizadas em comemoração ao aniversário de 67 anos de Cajamar, foi realizada na quinta-feira (5) a entrega da nova unidade do Poupatempo em Jordanésia. O equipamento agora passa a funcionar em um espaço mais moderno e estruturado, localizado na rua Vereador José Mendes, 88 – Jardim Nova Jordanésia.

A nova unidade foi preparada para oferecer mais conforto, organização e qualidade no atendimento à população que utiliza os diversos serviços disponibilizados pelo Poupatempo.

Além da melhoria na estrutura de atendimento, a mudança também representa economia para o município, já que a unidade passa a funcionar em um prédio público. Com isso, a estimativa é de que cerca de R$ 1,6 milhão por ano deixem de ser gastos com aluguel, recursos que poderão ser reinvestidos em outras áreas da cidade.