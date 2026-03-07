A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública (PEC 18/2025) pela Câmara dos Deputados, nesta semana, dividiu opiniões entre líderes políticos jundiaienses. A proposta, que visa reorganizar e integrar as políticas de segurança pública no Brasil, ampliando a cooperação entre as forças policiais, fortalecendo o combate ao crime organizado e garantindo mais recursos para o setor, foi aprovada em dois turnos e agora segue para análise do Senado Federal, onde também precisará passar por duas votações.

Alguns pontos do texto são a integração das forças de segurança, com mecanismos ampliados de cooperação entre polícias e órgãos de segurança pública, além da previsão de compartilhamento de dados e registros de crimes em sistemas integrados. A proposta também busca reforçar a coordenação nacional no enfrentamento ao crime organizado, especialmente contra facções e crimes interestaduais, e garantir estrutura e financiamento para políticas públicas na área. Um dos temas mais debatidos foi a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, defendida por parte da oposição. A proposta, no entanto, acabou retirada do texto final após acordo político.

Para o presidente do Republicanos em Jundiaí, Fernando Souza, a proposta traz avanços importantes no enfrentamento da criminalidade. “Ela dá maior abrangência na fiscalização por todos os órgãos de polícia, o que aumenta o controle”, afirmou. “De forma geral, a Lei aperta o cerco contra aqueles que cometem crimes, e isso é positivo. Pode atuar diretamente na redução dos índices criminais e melhorar, ao menos, a sensação de segurança pública”, avaliou.