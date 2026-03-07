Na 12ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, o Paulista visitou o União Suzano, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, lanterna da competição. Para ambos, o jogo era vital, o Galo buscando a classificação e o Javali tentando se salvar do rebaixamento. E nessa, o Paulista, apesar de erros básicos, conseguiu levar a melhor. Cristopher balançou a rede no fim do primeiro tempo e Vitinho fez um belo gol no fim do segundo.
No fim do primeiro tempo, Cristopher recebeu, limpou e chutou da meia-lua no cantinho. Gol do Galo. No fim dos acréscimos do segundo tempo, Vitinho recebeu passe, matou no peito, deu m balão e, sem deixar a bola tocar no chão, balançou a rede para o 2 a 0 do Paulista. Também houve destaque para Lee, principalmente no segundo tempo, quando fez uma boa defesa, à queima roupa, e uma defesassa com o pé.
Partida
O jogo, com 75 torcedores e renda de R$ 890, começou movimentado. Nos 10 primeiros minutos, os dois times jogaram com vontade e o Galo chegou bem logo no comecinho da partida, mas parou no goleiro adversário, que descolou a defesa, e logo após foi sinalizada a condição de impedimento no lance. Depois disso, o goleiro do Javali foi trabalhar só depois de bastante tempo. Já Lee, foi acionado em três oportunidades no primeiro tempo, mas em lances relativamente tranquilos. O gol de Cristopher saiu o fim.
Aos 14 minutos da segunda etapa, com o jogo mais morno, Cristopher e Camilo saíram para a entrada de Arcanjo e Jesus Jr. Aos 20 minutos, Lee fez uma excelente defesa após um chute à queima roupa de Marquinhos. Com 28 minutos, Matheus Arcanjo, sozinho, na esquerda da área, chutou forte cruzado, mas a bola desviou no braço do goleiro e explodiu no alto da trave. Depois de uma falta boba, feita pelo Paulista, aos 32 minutos, Lee salvou o Galo novamente. O goleiro caiu para a direita, a bola desviou na barreira e ia para o meio do gol, mas, em um reflexo impressionante, o arqueiro tirou com o pé. No fim da partida, o Paulista ficou mais fechado, mas não fugiu do jogo e conseguiu balançar a rede novamente.
Com o resultado, o Galo vai a 16 pontos na tabela e tem chance de se classificar. A competição chega à reta final e o Paulista ainda pode ficar entre os oito primeiros, que se enfrentarão na segunda fase. Para a 13ª rodada, o Paulista vai a Santa Bárbara D'Oeste enfrentar o União Barbarense, na quarta-feira (11), às 19h30. A 14ª rodada será contra o União São João, de Araras, no Jayme Cintra, às 15h. Já na 15ª rodada, última desta fase, o Galo encara o Catanduva no dia 21, às 15h.