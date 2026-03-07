Na 12ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, o Paulista visitou o União Suzano, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, lanterna da competição. Para ambos, o jogo era vital, o Galo buscando a classificação e o Javali tentando se salvar do rebaixamento. E nessa, o Paulista, apesar de erros básicos, conseguiu levar a melhor. Cristopher balançou a rede no fim do primeiro tempo e Vitinho fez um belo gol no fim do segundo.

No fim do primeiro tempo, Cristopher recebeu, limpou e chutou da meia-lua no cantinho. Gol do Galo. No fim dos acréscimos do segundo tempo, Vitinho recebeu passe, matou no peito, deu m balão e, sem deixar a bola tocar no chão, balançou a rede para o 2 a 0 do Paulista. Também houve destaque para Lee, principalmente no segundo tempo, quando fez uma boa defesa, à queima roupa, e uma defesassa com o pé.

Partida

O jogo, com 75 torcedores e renda de R$ 890, começou movimentado. Nos 10 primeiros minutos, os dois times jogaram com vontade e o Galo chegou bem logo no comecinho da partida, mas parou no goleiro adversário, que descolou a defesa, e logo após foi sinalizada a condição de impedimento no lance. Depois disso, o goleiro do Javali foi trabalhar só depois de bastante tempo. Já Lee, foi acionado em três oportunidades no primeiro tempo, mas em lances relativamente tranquilos. O gol de Cristopher saiu o fim.