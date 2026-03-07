Em patrulhamento na tarde de sexta-feira (6) em Jundiaí, o 1º pelotão de Força Tática do 49º BPM/I foi informado de que um proprietário de tratores encontrou os veículos furtados na quinta-feira (5) em uma área de chácara na Rodovia Tancredo Neves (SP-332), a estrada velha de São Paulo. Os veículos tinham sido furtados em Piracaia e o proprietário os procurava desde então. O maquinário foi avaliado em R$ 500 mil.

De imediato, a equipe foi até a chácara onde os tratores estavam. As máquinas foram devidamente identificadas pelo proprietário. No local, um mecânico foi detido e disse à polícia que um homem lhe pediu para deixar os tratores na propriedade, alegando que seriam da prefeitura. Só que, questionado, ele não soube indicar quem seria este indivíduo.

Após perícia e liberação, o dono dos tratores foi chamado novamente, para recuperar legalmente seu maquinário. No Plantão Policial, o delegado Anselmo Carvalho elaborou o boletim de ocorrência pelo crime de receptação e o suspeito ficou à disposição da Justiça.