PROCURADO

Ladrão de Jundiaí vai para longe, mas é preso no Paraná

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O homem havia praticado um roubo a uma padaria no Jardim Novo Horizonte e, após conseguir liberdade, foi para o Paraná e continuou roubando
Após um trabalho de inteligência, feito em conjunto entre a Polícia Militar de São Paulo (11º BPM/I) e a Polícia Militar do Paraná (18º BPM), na tarde desta sexta-feira (6), foi capturado, na cidade de Bandeirantes, no Paraná, um indivíduo procurado pela Justiça por roubo em Jundiaí.

Em 2009, ele havia praticado um roubo a uma padaria no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, e acabou preso na ocasião. Após obter a liberdade, mudou-se para o estado do Paraná onde voltou a cometer roubos, passando a ficar na situação de procurado da justiça em razão de um desses crimes.

Os policiais conseguiram informações do local onde o foragido estaria morando e, após a confirmação de que estaria no endereço, foi acionada uma equipe do policiamento ostensivo, que conseguiu fazer a abordagem e realizou sua prisão.

