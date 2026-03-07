O homem que está internado no Hospital São Vicente suspeito de tentar matar a filha com faca e, na sequência, se ferir com a própria arma, na madrugada de sexta-feira (6), está fora de perigo e não corre risco de morte. Segundo apurou a reportagem do Jornal de Jundiaí junto a policiais militares, a Justiça avalia se ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) ou a um hospital psiquiátrico. A filha também está fora de perigo.

Entenda o caso

O homem está internado sob escolta de policiais militares no Hospital São Vicente, em Jundiaí, suspeito de tentar matar a própria filha com uma facada no pescoço, no Jardim Santa Gertrudes, na madrugada de sexta-feira (6).