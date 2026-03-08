Itatiba vai sediar em julho os 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, edição 2026. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (5) pelo prefeito Thomás Capeletto de Oliveira. “Uma das maiores competições do Estado de São Paulo. Em julho teremos os Jogos Regionais 2026 aqui na nossa cidade”, declarou.
O secretário de Esportes, Marcelo Cyrillo, celebra o anúncio. “Receber os Jogos Regionais em Itatiba é o reconhecimento da capacidade administrativa e da estrutura esportiva do município. O evento fortalece o protagonismo regional da cidade, consolida a política pública ‘Esporte para todos por toda vida’ e projeta Itatiba como referência em gestão esportiva”, destaca.
A confirmação de Itatiba como sede dos Jogos Regionais ocorreu após articulação institucional junto à Secretaria Estadual de Esportes e à análise técnica da capacidade estrutural, logística e organizacional do município.
A expectativa é de que cerca de 10 mil participantes, entre atletas e dirigentes, estejam em Itatiba neste campeonato a ser realizado entre 16 e 26 de julho. Itatiba volta a sediar os Regionais depois de 13 anos, já que as últimas edições em Itatiba foram nos anos de 2012 e 2013.
A competição potencializa o esporte e também a economia, gerando renda para o município em diversos setores, como o comércio e a rede hoteleira, assim como em 2024, quando a cidade foi sede da final estadual dos Jomi, os Jogos da Melhor Idade.
Participações
Em 2025, a disputa foi em Bragança Paulista. Lá participaram exatos 4.554 atletas, representando 48 municípios. Para Itatiba, a estimativa é semelhante, podendo variar conforme as confirmações oficiais do Congresso Técnico. “Trabalhamos com a projeção de aproximadamente 45 a 50 municípios e algo entre 4 mil e 5 mil atletas, além de comissões técnicas e dirigentes, o que pode levar a circulação total de pessoas durante os Jogos a um número ainda maior”, prevê Cyrillo.
A Secretaria está realizando o levantamento dos espaços de competições, além dos principais equipamentos esportivos, como ginásios municipais, Centro de Lutas, campos e áreas de lazer, além do Parque Ferraz Costa e de escolas municipais, que também servirão como alojamentos. Devem ser solicitadas quadras e espaços de clubes e escolas particulares da cidade, ampliando a capacidade de atendimento às modalidades.
Delegação anfitriã
O secretário também já comentou sobre a delegação anfitriã. “Nossa meta é realizar uma participação competitiva e consistente, buscando posicionar Itatiba até o 5º lugar na classificação geral. Mais do que o resultado, nosso objetivo é consolidar evolução técnica, fortalecer nossas equipes e reafirmar o compromisso com um esporte estruturado e sustentável”, declarou Cyrillo.
Em 2025, Itatiba, que contou com uma delegação de mais de 200 pessoas, ficou com o sétimo lugar e subiu 10 vezes ao pódio. O ouro veio com: Basquete feminino Sub21, Futebol masculino Sub20, Handebol masculino livre e Voleibol feminino livre. Na prata: Basquetebol 3x3 feminino livre, Futsal feminino livre e Ginástica Artística feminino livre. E o bronze foi conquistado por: Biribol masculino livre, Handebol feminino livre e Voleibol masculino Sub21.
Seja voluntário
Segundo o secretário de Esportes, está prevista a mobilização de voluntários para atuar durante os Jogos Regionais em Itatiba. A proposta é envolver a comunidade, estudantes e pessoas ligadas ao esporte, fortalecendo o espírito de participação e pertencimento. Os voluntários passarão por orientações e capacitação prévia, de acordo com as funções, como apoio na recepção de delegações, organização de locais de competição e suporte operacional.
“Além de contribuir para o sucesso do evento, essa experiência também representa oportunidade de aprendizado e integração com o esporte regional”, incentiva. Interessados em fazer parte do grupo de voluntários podem deixar nome e contato com a Secretaria de Esportes, pelo telefone 4524-0300.