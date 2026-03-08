08 de março de 2026
ESPORTES

Itatiba sediará Jogos Regionais 2026 em julho

Por Redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Prefeitura de Itatiba
Município deve receber cerca de 10 mil participantes, entre atletas e dirigentes de municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo
Município deve receber cerca de 10 mil participantes, entre atletas e dirigentes de municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo

Itatiba vai sediar em julho os 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, edição 2026. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (5) pelo prefeito Thomás Capeletto de Oliveira. “Uma das maiores competições do Estado de São Paulo. Em julho teremos os Jogos Regionais 2026 aqui na nossa cidade”, declarou.

O secretário de Esportes, Marcelo Cyrillo, celebra o anúncio. “Receber os Jogos Regionais em Itatiba é o reconhecimento da capacidade administrativa e da estrutura esportiva do município. O evento fortalece o protagonismo regional da cidade, consolida a política pública ‘Esporte para todos por toda vida’ e projeta Itatiba como referência em gestão esportiva”, destaca.

A confirmação de Itatiba como sede dos Jogos Regionais ocorreu após articulação institucional junto à Secretaria Estadual de Esportes e à análise técnica da capacidade estrutural, logística e organizacional do município.

A expectativa é de que cerca de 10 mil participantes, entre atletas e dirigentes, estejam em Itatiba neste campeonato a ser realizado entre 16 e 26 de julho. Itatiba volta a sediar os Regionais depois de 13 anos, já que as últimas edições em Itatiba foram nos anos de 2012 e 2013.

A competição potencializa o esporte e também a economia, gerando renda para o município em diversos setores, como o comércio e a rede hoteleira, assim como em 2024, quando a cidade foi sede da final estadual dos Jomi, os Jogos da Melhor Idade.

Participações

Em 2025, a disputa foi em Bragança Paulista. Lá participaram exatos 4.554 atletas, representando 48 municípios. Para Itatiba, a estimativa é semelhante, podendo variar conforme as confirmações oficiais do Congresso Técnico. “Trabalhamos com a projeção de aproximadamente 45 a 50 municípios e algo entre 4 mil e 5 mil atletas, além de comissões técnicas e dirigentes, o que pode levar a circulação total de pessoas durante os Jogos a um número ainda maior”, prevê Cyrillo.

A Secretaria está realizando o levantamento dos espaços de competições, além dos principais equipamentos esportivos, como ginásios municipais, Centro de Lutas, campos e áreas de lazer, além do Parque Ferraz Costa e de escolas municipais, que também servirão como alojamentos. Devem ser solicitadas quadras e espaços de clubes e escolas particulares da cidade, ampliando a capacidade de atendimento às modalidades.

Delegação anfitriã

O secretário também já comentou sobre a delegação anfitriã. “Nossa meta é realizar uma participação competitiva e consistente, buscando posicionar Itatiba até o 5º lugar na classificação geral. Mais do que o resultado, nosso objetivo é consolidar evolução técnica, fortalecer nossas equipes e reafirmar o compromisso com um esporte estruturado e sustentável”, declarou Cyrillo.

Em 2025, Itatiba, que contou com uma delegação de mais de 200 pessoas, ficou com o sétimo lugar e subiu 10 vezes ao pódio. O ouro veio com: Basquete feminino Sub21, Futebol masculino Sub20, Handebol masculino livre e Voleibol feminino livre. Na prata: Basquetebol 3x3 feminino livre, Futsal feminino livre e Ginástica Artística feminino livre. E o bronze foi conquistado por: Biribol masculino livre, Handebol feminino livre e Voleibol masculino Sub21.

Seja voluntário

Segundo o secretário de Esportes, está prevista a mobilização de voluntários para atuar durante os Jogos Regionais em Itatiba. A proposta é envolver a comunidade, estudantes e pessoas ligadas ao esporte, fortalecendo o espírito de participação e pertencimento. Os voluntários passarão por orientações e capacitação prévia, de acordo com as funções, como apoio na recepção de delegações, organização de locais de competição e suporte operacional.

“Além de contribuir para o sucesso do evento, essa experiência também representa oportunidade de aprendizado e integração com o esporte regional”, incentiva. Interessados em fazer parte do grupo de voluntários podem deixar nome e contato com a Secretaria de Esportes, pelo telefone 4524-0300.

