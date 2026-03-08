Itatiba vai sediar em julho os 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, edição 2026. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (5) pelo prefeito Thomás Capeletto de Oliveira. “Uma das maiores competições do Estado de São Paulo. Em julho teremos os Jogos Regionais 2026 aqui na nossa cidade”, declarou.

O secretário de Esportes, Marcelo Cyrillo, celebra o anúncio. “Receber os Jogos Regionais em Itatiba é o reconhecimento da capacidade administrativa e da estrutura esportiva do município. O evento fortalece o protagonismo regional da cidade, consolida a política pública ‘Esporte para todos por toda vida’ e projeta Itatiba como referência em gestão esportiva”, destaca.

A confirmação de Itatiba como sede dos Jogos Regionais ocorreu após articulação institucional junto à Secretaria Estadual de Esportes e à análise técnica da capacidade estrutural, logística e organizacional do município.