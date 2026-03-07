07 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
EM ITUPEVA

Homem é preso por porte ilegal de arma e ameaça

Por Redação | Jornal de Jundiaí
Arma foi apreendida junto às munições
Um homem foi preso na manhã deste sábado (7) em Itupeva (SP) por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e por “fazer justiça com as próprias mãos” (exercício arbitrário das próprias razões). A ocorrência foi registrada por policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior (11º BPM/I), após chamado atendido via Centro de Operação da PM (Copom).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 7h15 para atender uma ocorrência de ameaça na Rua Júlio Antônio Maria. A vítima relatou que teve o celular tomado por um indivíduo, que teria ficado com o aparelho como garantia de uma dívida. Ainda de acordo com o solicitante, posteriormente o suspeito teria feito ameaças e exibido uma arma de pressão modificada para disparar munições de calibre 22.

Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o suspeito no endereço indicado. Durante a abordagem, ele confirmou que tinha uma dívida com a vítima e que havia pegado o celular como forma de garantia. Questionado sobre a arma, o homem também admitiu possuí-la. Os policiais, então, seguiram até a residência do abordado, onde localizaram a arma e nove munições intactas.

O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de uso permitido. A arma e as munições foram apreendidas.

