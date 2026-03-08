Na tarde de sábado (7), um homem procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica foi capturado por policiais militares na região do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. Segundo informações a PM, ele foi localizado na própria residência e, ao ver que havia um mandado de prisão contra ele, se dispôs a comparecer ao distrito policial. Ele havia sido enquadrado na Lei Maria da Penha.