08 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
LEI MARIA DA PENHA

Procurado por violência doméstica é capturado em Jundiaí

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi capturado por policiais militares
Homem foi capturado por policiais militares

Na tarde de sábado (7), um homem procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica foi capturado por policiais militares na região do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. Segundo informações a PM, ele foi localizado na própria residência e, ao ver que havia um mandado de prisão contra ele, se dispôs a comparecer ao distrito policial. Ele havia sido enquadrado na Lei Maria da Penha.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários